GRAS-Radrettung: Rossmann und Gewessler für fahrradfreundliche Hochschulen

GRAS fordert Fahrradreparatur-Boxen, Fahrradverleihe und Ladestationen für E-Bikes an Österreichs Hochschulen

Wien (OTS) - „Hochschulen müssen für Studierende einfach, leistbar und klimafreundlich erreichbar sein“, sagt Sarah Rossmann, bundesweite Spitzenkandidatin der Grünen & Alternativen Student_innen für die ÖH-Wahl, bei der heutigen Radrettung vor der Universität Wien. „Um die Hochschule klimafreundlich erreichen zu können, braucht es auch eine bessere Infrastruktur für Fahrradfahrer_innen vor Ort – beispielsweise durch Fahrradreparatur-Boxen, Fahrradverleihe und Ladestationen für E-Bikes. Mit der Radrettung wollen wir zeigen wie fahrradfreundliche Hochschulen aussehen können“, sagt Rossmann.

Auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler betont bei der Radrettung: „Gute öffentliche Anbindung von Hochschulen, genügend Fahrradabstellplätze, moderne Gebäude, die klimafreundlich geheizt und gekühlt werden, und Grünflächen, an denen man eine Pause unter dem Schatten eines Baumes verbringen kann – all das ist Klimaschutz. Ich freue mich, dass es mit der GRAS eine Studierendenfraktion gibt, die Klimaschutz an den Hochschulen ernst nimmt und ins Zentrum ihres Handelns stellt.“

Die Hochschulen Österreichs sollen spätestens bis 2030 klimaneutral sein. „Die Hochschulen sind in der Pflicht in allen sozioökologischen Aspekten klimaneutral zu werden. Wir als GRAS sind die einzige Studierendenfraktion, bei der Klimaschutz kein leeres Versprechen ist. Es freut uns daher besonders, uns bei der heutigen Radrettung mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler über unsere Visionen einer klimaneutralen Hochschule bis 2023 auszutauschen“, sagt Spitzenkandidatin Rossmann.

Fotos vom Besuch der Ministerin bei den Grünen & Alternativen Student_innen finden Sie hier.



