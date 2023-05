LSEG wählt OpenFin für die Lieferung von LSEG Workspace an Kundendesktops

London und New York (ots/PRNewswire) - London Stock Exchange Group (LSEG) hat die Technologie von OpenFin für seine Flaggschiff-LSEG Workspace-Plattform ausgewählt. Die Partnerschaft wird das sichere Nullinstallationsbereitstellungsmodell von OpenFin und die Containertechnologie nutzen, um die Verteilung der Daten und Analysen der nächsten Generation von LSEG an Kundendesktops zu vereinfachen.

LSEG Workspace bietet Vermögensberatern, Forschungsanalysten, Portfolio-Managern, Investmentbankern und Händlern Zugang zu führenden Finanzdaten, Nachrichten, Analysen und Produktivitätstools in einem intuitiven Endbenutzererlebnis. Die Plattform wird von Finanzmarktexperten in der ganzen Branche genutzt.

OpenFin ist der führende Anbieter von Chromium-Container- und Arbeitsplatztechnologie für die Finanzbranche und wird jetzt bei mehr als 3.800 Banken und Käuferunternehmen eingesetzt. Im Rahmen der Partnerschaft wird LSEG LSEG Workspace migrieren, um die Technologie von OpenFin zu nutzen, wodurch seine Plattform einfacher bereitgestellt und mit Tausenden interner Apps interoperabel wird, die von Banken und Käuferkunden entwickelt wurden.

Dean Berry, Group Head of Trading & Banking Solutions bei LSEG, sagte: „Die Transformation des Benutzererlebnisses beginnt mit der nahtlosen Lieferung von LSEG Workspace an Kundendesktops. Der Einsatz von OpenFin verbessert unser Bereitstellungsmodell und unsere Endnutzererfahrung erheblich und nutzt Technologien, denen die meisten globalen Banken und führenden Vermögensverwalter bereits vertrauen."

OpenFin ist der einzige Anbieter von Containertechnologie, die mit Google Chrome co-stabil ist und gewährleistet, dass kritische Sicherheitspatches und andere Verbesserungen des Chromium-Motors kontinuierlich und nahtlos an die Desktops der Endbenutzer weitergegeben werden. Sein Nullinstallationsmodell, das durch Zusammenarbeit mit großen Finanzinstituten entwickelt wurde, gewährleistet Sicherheit und Stabilität und ermöglicht gleichzeitig eine agile Bereitstellung.

Borre Wessel, Head of Desktop Platform Technology, sagte: „Als Techniker schätzen wir das Engagement von OpenFin für offene Web-Standards und die strengen Verfahren des Unternehmens, um mit Google Chromium Schritt zu halten. Wir werden seine Technologie einsetzen, um LSEG Workspace plattformübergreifend sowohl für Windows- als auch für Mac-Geräte bereitzustellen."

Adam Toms, CEO von OpenFin Europe, sagte: „Wir freuen uns, mit LSEG auf seinem Weg zur digitalen Transformation zusammenzuarbeiten. Wir glauben, dass die Arbeit, die sie leisten, für unsere gemeinsamen Kunden und für die gesamte Branche wirklich transformativ sein wird."

Schnell sein. Nichts kaputtmachen. OpenFin ist das Betriebssystem für Unternehmensproduktivität und ermöglicht die Verteilung von Apps, das Management von Arbeitsbereichen und die Automatisierung von Arbeitsabläufen. OpenFin wird von 90 % der großen globalen Banken verwendet und setzt mehr als 3.500 Desktop-Anwendungen bei mehr als 3.800 Unternehmen auf Käufer- und Verkäuferseite ein. Zu den Investoren von OpenFin gehören unter anderem Bain Capital Ventures, Barclays, In-Q-Tel CME Ventures, DRW Venture Capital HSBC, J.P, Morgan, ING Ventures, NYCA Partners Pivot Investment Partners, Standard Chartered und Wells Fargo Strategic Capital. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und unterhält Niederlassungen in London sowie Vertretungen in Hongkong und Singapur.

