Maurer/Grüne: Gratulation an unsere neue Generalsekretärin Olga Voglauer

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr, dass Olga Voglauer einstimmig zur neuen Generalsekretärin der Grünen gewählt wurde. Olga ist eine leidenschaftliche Kämpferin für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit und eine laute Stimme für mehr Zuversicht und Hoffnung“, freut sich Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen.

„Ich durfte bereits in den vergangenen Jahren Seite an Seite mit Olga Voglauer zusammenarbeiten und weiß daher ihren Teamgeist, ihre Herzlichkeit und ihre Kompetenz sehr zu schätzen. Als Parlamentarierin hat sie sich um zahlreiche Verbesserungen nicht nur in der Landwirtschaftspolitik verdient gemacht. Im Bereich der gemeinsamen Agrarpolitik hat Olga durchgesetzt, dass kleine bäuerliche Betriebe eine höhere Förderung bekommen. Im Einsatz für Volksgruppenrechte hat sie etwa eine Verdoppelung der Volksgruppenförderung und die Absicherung der Volksgruppenmedien ausverhandelt“, sagt Maurer.

„Mit Olga Voglauer bekommen wir also eine leidenschaftliche, resolute und starke Generalsekretärin, die eine große Verstärkung für unsere Grüne Mission in Österreich sein wird“, freut sich Sigi Maurer.

