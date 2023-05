Xebia katalysiert seine Nachhaltigkeitsvision mit Salesforce Net Zero Cloud

Gurgaon, Indien, und Atlanta (ots/PRNewswire) - Xebia unterstützt Unternehmen bei der Implementierung der Salesforce Net Zero Cloud in Indien

Xebia, ein bahnbrechendes Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Implementierung von Salesforce Net Zero Cloud beginnen wird, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen. Xebia wird Unternehmen dabei helfen, Erkenntnisse zu gewinnen, die ihnen helfen, ihre Klimaziele zu erreichen und Maßnahmen zu ergreifen.

Xebia nutzt Salesforce Net Zero Cloud auch, um seine eigenen Umweltdaten schnell zu verfolgen, zu analysieren und zu melden, um konkrete Schritte zu unternehmen, um Net Zero zu erreichen und CO2-Audits in Wochen anstatt in Monaten zu bewältigen. Mit Tableau-Dashboards kann Xebia seine Nachhaltigkeitsdaten visualisieren, Trends erkennen, Zugang zu transparenter Berichterstattung haben und die strategisch wichtigsten Bereiche für Verbesserungen identifizieren. So werden Entscheidungsträger bei Xebia in die Lage versetzt, Klimaschutzmaßnahmen in großem Umfang voranzutreiben. Darüber hinaus wird Xebia daran arbeiten, Interessengruppen in verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen einzubeziehen, die als Ausgleich für die erzeugten Emissionen innerhalb des von ihnen operierenden Ökosystems beitragen. Zusätzlich zielt das Unternehmen darauf ab, nachhaltige Verantwortung auf Mitarbeiterebene zu übertragen.

Anand Sahay, Global CEO von Xebia sagte: „In der heutigen Zeit sind Umwelt, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) ein entscheidender Bestandteil der digitalen Transformationsstrategie jedes Unternehmens. Wir freuen uns, Unternehmen bei der Implementierung der Net Zero Cloud zu unterstützen, und wir gehen davon aus, dass diese Technologie ein Maßstab für die Nachhaltigkeitsinitiativen sein wird, die von Unternehmen auf der ganzen Welt durchgeführt werden."

Dev Natani, Mitbegründer von Xebia Salesforce Practice sagte: „Da die Welt am Abgrund drastischer Klimaveränderungen steht, wächst das Bewusstsein für Klimawandel und Nachhaltigkeit bei Investoren, Aufsichtsbehörden, Verbrauchern und Mitarbeitern. Eines der wichtigsten Ziele der ESG-Initiative ist es, den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens (und eines Einzelnen) zu reduzieren, indem nur so viel davon produziert wird, wie es der Umwelt entzogen werden kann – daher "Net Zero" (Netto-Null) genannt. Um einen sinnvollen Schritt in Richtung Netto-Null zu machen, müssen Unternehmen zunächst damit beginnen, die von ihnen derzeit verursachten Treibhausgasemissionen zu verstehen und zu bilanzieren, und dann Pläne zu ihrer Reduzierung entwickeln, indem sie wissenschaftlich fundierte Ziele festlegen und ihre Strategien an sich entwickelnden regulatorischen Standards wie dem GHGRP ausrichten."

Er fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, Implementierungspartner von Net Zero Cloud in Indien zu sein. Salesforce Net Zero Cloud ermöglicht es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten in Echtzeit zu verwalten, datengestützte Nachhaltigkeitsentscheidungen zu treffen und eine präzise CO2-Bilanzierung und Emissionsberichterstattung durchzuführen."

Amarendra Kumar, Vizepräsident & Head Alliances, Salesforce India, sagte: „Salesforce Net Zero Cloud ermöglicht es Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsdaten zu verfolgen, zu analysieren und zu melden, und hilft ihnen, das Erreichen von Net Zero zu beschleunigen. Xebia (Appcino) wird unseren gemeinsamen Kunden helfen, das Beste aus der Net Zero Cloud herauszuholen, einschließlich Echtzeit-Einblicken, die sie in ihre Nachhaltigkeitsstrategie einbauen und Klimaschutzmaßnahmen ergreifen können."

