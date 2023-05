3 Konzerte im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing

Termine: 11.5., 15.5. und 17.5., Infos: post@bv13.wien.gv.at

Wien (OTS/RK) - Zum Gedenken an den Tondichter Leo Fall (2.2.1873 – 16.9.1925) findet am Donnerstag, 11. Mai, im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ein Konzert statt. Anlass ist der 150. Geburtstag dieses Komponisten. Ab 18.00 Uhr trägt das Orchester „Vienna Royal Philharmonic“ ausgewählte Stücke von Leo Fall vor und der Musik-Forscher Peter Illavsky erzählt dem Publikum vielerlei Wissenswertes über den Schöpfer der „Rose von Stambul“ und weiterer Operetten. Der Eintritt ist frei. Auskunft und Reservierung per E-Mail: viennaroyalphilharmonic@gmail.com.

Liebhaber*innen feiner Mandolinen- und Gitarren-Klänge kommen am Montag, 15. Mai, im „Großen Festsaal“ im Amtsgebäude am Hietzinger Kai auf ihre Kosten: Um 19.00 Uhr fängt ein stimmungsvoller Musik-Abend mit dem „Ensemble Coriandoli“ an. Der Zutritt ist gratis. Die Besucher*innen werden um Spenden ersucht. Am Mittwoch, 17. Mai, beginnt um 19.00 Uhr im „Großen Festsaal“ des Amtshauses ein Konzert aus der Reihe „Dumky“, veranstaltet durch die Vereinigung „Tonwerk – Forum für Neue Musik“. Floris Willem (Violine), Cristina Basili (Cello) und David Hausknecht (Klavier) interpretieren Melodien der Tonsetzer Dvorak, Winterberg, Habl, Cerha und Banlaky. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Infos: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) und E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Orchester „Vienna Royal Philharmonic“: https://viennaroyalphilharmonic.com

Komponist Leo Fall (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Leo_Fall

Verein „Tonwerk – Forum für Neue Musik“: www.tonwerk.org

Geiger Floris Willem: https://floriswillem.com

Cellistin Cristina Basili: https://cristinabasili.com

Pianist David Hausknecht: www.davidhausknecht.art

Kultur-Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at