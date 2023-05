Hut 8 Mining Production and Operations Update für April 2023

Toronto, Wardu (ots/PRNewswire) - Fortschritte bei der Sanierung am Drumheller-Standort Alberta

Mit 9,265 BTC hält Hut 8 weiterhin die größte Menge an selbst geschürften Bitcoins als Reserve für jedes börsennotierte Unternehmen.

132 Bitcoin geschürft im April

(Hut 8 Mining Corp Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere des Schürfens von digitalen Vermögenswerten und Anbieter von Hochleistungscomputer-Infrastrukturen, hat in der Zeit bis zum 30. April 2023 132 Bitcoins geschürft.

Produktions-Highlights für den April 2023:

132 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 4,4 Bitcoin pro Tag entspricht

Gesamtguthaben von nicht belasteten Bitcoins, die am 30. April in Reserve gehalten wurden, sind 9'265.

Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität in unseren Alberta-Einrichtungen betrug am Ende des Monats 2,6 EH/s.

Hut 8 produzierte im April 50,77 BTC/EH

Während des Monats wurden keine Bitcoin verkauft.

Betriebliche Höhepunkte:

Die Sanierung an unserem Standort Drumheller in Alberta wurde während des Monats fortgesetzt:

- Hohe Energieeinspeisungen am Standort haben zu Geräteausfällen geführt, die den Betrieb erheblich reduziert haben, was derzeit bei etwa 15 % unserer installierten Hashrate am Standort liegt. - Als Reaktion darauf begannen wir, Firmware für alle Miner-Modelle zu implementieren, die entwickelt wurde, um die maximale Ausgangsspannung der Stromversorgung zu senken und sicherzustellen, dass

unsere Geräte innerhalb sicherer Grenzen arbeiten. - Unser Team engagiert sich aktiv bei der Reparatur beschädigter Geräte und der Wiederherstellung der

Hashrate auf das optimale Niveau. - Wir beobachten die Situation genau und werden weiterhin die notwendigen Anpassungen vornehmen, um

unsere Ausrüstung auszubessern, zu schützen und zu optimieren. - Wir erhöhen aktiv die Zahl der Mitarbeitenden im Bereich des Reparaturpersonals, fügen eine zusätzliche Schicht im Reparaturzentrum hinzu und haben neue Hardware beschafft, um Reparaturen zu beschleunigen und die Geschwindigkeit zu beschleunigen, mit der wir Miner wieder online bringen. - Wir gehen davon aus, dass die Website innerhalb von 10-12 Wochen wiederhergestellt wird.



Spitzen bei den Energiepreisen haben zusätzlichen Gegenwind bei Drumheller verursacht.

Unser Team sucht aktiv nach Möglichkeiten, den Großteil der rund 7'000 Miner, die aus unserem Standort in North Bay entfernt wurden, betriebsbereit zu machen.



"Wir sind uns der Auswirkungen, welche die Probleme bei Drumheller auf das breitere Geschäft haben, sehr bewusst: Sie sind komplex und herausfordernd, aber wir haben bedeutende Fortschritte gemacht und haben einen Fahrplan zur Behebung", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Wir konzentrieren uns auf den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion mit der US Bitcoin Corp., die sowohl unsere Gesamtproduktion auf 7,02 EH/s erhöhen, als auch Zugang zu weiteren Energiemärkten

bieten wird."

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen Hochleistungscomputer-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei sich in Betrieb befindlichen Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr unbelastete, selbst geschürfte Bitcoin als jeder andere Digital Asset Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit über 3.300 Quadratmetern geo-diverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Digital Asset Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital Asset Revolution zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.

