Grüne/Reimon – Die Zukunft Europas kann nur ökologisch, solidarisch und demokratisch gelingen

Grüne fordern anlässlich des Europatags stärkeren Einsatz für die Demokratie und für die Unabhängigkeit von Diktaturen

Wien (OTS) - „Am heutigen Tag ist es wichtig, die Demokratie zu stärken und gegen rechte, spalterische Kräfte aufzutreten. Europa muss zum Zentrum des demokratischen Zusammenhalts und der gesellschaftlichen Solidarität werden, um den ökologischen und sozialen Wandel als Vorbild global anzukurbeln“, sagt Michel Reimon, Europasprecher der Grünen anlässlich des Europatags.

Gerade in Krisenzeiten verstärken rechte Parteien wie die FPÖ ihre hetzerischen Töne und versuchen Gesellschaftsgruppen gegen einander auszuspielen. Gleichzeitig wollen sie Europa schwächen und vom Kriegstreiber Putin weiter abhängig bleiben. „Putin will Europa zerstören und schweißt es zusammen. Er wird daran scheitern - und die FPÖ mit ihm“, so Michel Reimon.

Anlässlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der Klima-, und Energiekrise und ihrer Auswirkungen wie die Inflation muss sich die Europäische Union von Diktaturen und autoritären Staaten unabhängiger machen und für weltweite Solidarität und enge Kooperation der Demokratien einsetzen.







