Wiener Parkbetreuung startet in den 30. Sommer

Die Wiener Parkbetreuung startet die Outdoor-Saison und feiert im Juni mit einem großen Fest am Wiener Karlsplatz und Festen in allen Wiener Bezirken das 30-jährige Bestehen.

Wien (OTS) - Ab nun startet die Wiener Parkbetreuung mit dem Angebot für Kinder- und Jugendliche im Freien. Rund 260 speziell geschulte Mitarbeiter*innen sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche in Wien auf rund 180 Outdoor-Plätzen, wie in Parks oder Wohnhausanlagen, Spaß, Spiel und Beschäftigung in ihrer Freizeit haben. Betreuungszeiten und -orte können unter parkbetreuung.wien.gv.at abgerufen werden.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Es ist großartig, dass es die Wiener Parkbetreuung als europaweit einzigartiges Projekt bereits seit 30 Jahren gibt. Kinder und Jugendliche genießen es, Zeit im Freien zu verbringen. Mit einem bunten Spiel- und Bewegungsangebot fördern pädagogisch geschulte Betreuer*innen auch die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen.“

Die Wiener Parkbetreuung feiert 2023 das 30-jährige Bestehen

Die Wiener Parkbetreuung, ein europaweit einzigartiges Angebot, gibt es seit 30 Jahren. Dieses Jubiläum wird gebührend gefeiert. Den Auftakt des Jubiläumsjahres bildet am 16. Juni 2023 ein großes Fest am Wiener Karlsplatz, im Resselpark. Von 15:00 bis 19:00 Uhr gibt es für Jung und Alt ein unterhaltsames Programm. Es werden die Institutionen, die die Parkbetreuung in ganz Wien umsetzen, auf unterschiedlichen Themeninseln viele lustige Aktivitäten anbieten: Der Brunnen am Karlsplatz wird zu einem See umgewandelt, in dem man Kanu fahren und ein Floß bauen kann. Am Programm stehen auch ein Fahrradparkour, UP-Cycling, Kinderzauberei, Jonglieren, eine Apfelpresse, Zaubern, Fallschirmspiele, Schminken, Roboter bauen, Micro Soccer, Quizspiele, Minigolf, Bubble Football, Slackline, Tempelhüpfen, Tanz-Workshops u.v.a.m.

In den Sommermonaten finden dann in allen Wiener Bezirken Feste statt. Sie werden von den Kindern und Jugendlichen mitgestaltet und Langeweile kommt sicher auch nicht auf. Zu diesen Festen sind alle Wiener*innen herzlich eingeladen.

Parkbetreuung ist mehr als nur Freizeitbeschäftigung

Seit 30 Jahren kommen pädagogisch geschulte Betreuer*innen zu fixen Zeiten mehrmals pro Woche in Parkanlagen und Indoor-Lokale sowie in Schul-, Jugendsport- und Wohnhausanlagen, um Kindern und Jugendlichen die Freizeit mit Spiel, Spaß, Sport und Kreativität zu bereichern. Die Betreuer*innen gehen aktiv auf Kinder und Jugendliche zu. Das Mitmachen ist für Alle von 6 bis 13 Jahren freiwillig, unverbindlich und kostenlos. In vielen Bezirken gibt es auch Angebote für Jugendliche.

Ein wichtiger Teil der Wiener Parkbetreuung ist auch das Angebot, mit den Kindern und Jugendlichen über alles zu reden, was sie bewegt. Die Parkbetreuer*innen haben immer ein offenes Ohr für die kleinen und großen Sorgen ihrer Zielgruppen. Bei besonderen Problemlagen oder Anfragen vermitteln die geschulten Mitarbeiter*innen Kontakte zu anderen Institutionen und Beratungsstellen der Stadt Wien.

Die Parkbetreuung für Kinder und Jugendliche gibt es in allen Wiener Bezirken. Die Wiener Parkbetreuung kooperiert mit vielen anderen Vereinen und Institutionen, insbesondere mit der Abteilung Wiener Stadtgärten (MA 42).

Zusammenleben und gutes Miteinander

Die Parkbetreuer*innen sorgen aber nicht nur für Unterhaltung und Spaß, sondern auch für ein gutes Zusammenleben unterschiedlicher Generationen und Kulturen in den Wiener Parks.

Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Eltern, Begleitpersonen oder ältere Menschen werden miteinbezogen. Das gemeinsam Spielen und Miteinander-Reden verbessert das soziale Klima, sorgt für den Abbau von Vorurteilen und mehr Chancengleichheit.

Die Angebote werden von den Wiener Bezirken finanziert und der Abteilung für Bildung und Jugend koordiniert.

Weitere Informationen: www.parkbetreuung.wien.gv.at

