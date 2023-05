Sittler/Sachslehner ad Stadtrechnungshof: Fehlende Transparenz und Kontrolle bei Wiener Wohnen

Intransparenz bei Schaukästen - Stadt Wien und Wiener Wohnen muss entsprechende Schritte setzen – Angeblicher Wasserschaden verhindert vollständige Aufklärung

Wien (OTS) - „Der Stadtrechnungshof zeigt wieder einmal auf, dass es mit Kontrolle und Transparenz in unserer Stadt schlecht bestellt ist. Zum Schaden der Wienerinnen und Wiener“, so der Wohnbausprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Peter Sittler und die Mediensprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Laura Sachslehner angesichts des heute veröffentlichten Berichts zum Thema Bestandsverhältnisse der Stadt Wien und ihrer Unternehmungen mit den politischen Parteien.



So war bei den Schaukästen in Zusammenhang mit Wiener Wohnen festzustellen, die nahezu zu 100 Prozent an die SPÖ Wien bzw. ihre Bezirksorganisationen vermietet sind, dass diese nicht lückenlos erfasst waren, nicht dienstanweisungskonform verrechnet wurden sowie eine mangelnde Zuordnung zu den jeweiligen Objekten gegeben war. „Eine Vermietung teilweise ohne Entgelt an die Wiener SPÖ ist jedenfalls nicht im Sinne der Steuerzahler“, so Sachslehner weiter.



Auch bei der Vermietung einiger Lokale von Wiener Wohnen wurde festgestellt, dass eine entsprechende Indexierung der Miete nicht vorgesehen war. Es lagen auch zahlreiche Verträge nicht mehr vor, da angeblich ein Wasserschaden in der Registratur die Unterlagen vernichtet hätte. „Das ist jedenfalls keine Verwaltung, die internationalen Standards und Richtlinien entspricht“, so Sittler weiter.



Die Stadt Wien bzw. vor allem Wiener Wohnen seien nun dringend angehalten die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen und auch die Empfehlungen des Stadtrechnungshofes umzusetzen.

