FPÖ-Sommer /FW-Langthaler: Energiekostenzuschuss für Unternehmer ist eine Verhöhnung!

Viele Unternehmer in Österreich reagierten verärgert, als sie die Post ihres Energieanbieters zur Stromkostenbremse erhalten haben: Man muss den Hauptwohnsitz an der Gewerbeadresse haben!

St.Pölten (OTS) - „Dieser Zuschuss ist ein reiner Marketinggag der Bundesregierung und eine Verhöhnung für Österreichs Unternehmer! Mit der Voraussetzung des Hauptwohnsitzes fällt jedes Unternehmen, welches ein separates Büro bzw. einen eigenen Betrieb hat, durch! Gerade diese Betriebe sind durch die gestiegenen Stromkosten im eigenen Haushalt und im Betrieb doppelt belastet,“ bringt der Freiheitliche Wirtschaftssprecher im NÖ-Landtag Michael Sommer die Meinung vieler Unternehmer auf den Punkt.

Dutzende Unternehmer haben sich an Sommer und Reinhard Langthaler, Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft Niederösterreich, gewandt. „Für die Unternehmer ist es schlichtweg unverständlich, warum die Regierung hier Regelungen einzieht, die völlig an der echten Realität vorbeigehen. Das entlastet die Wirtschaft nicht, es produziert nur unnötige Mehrkosten ohne eine echte Unterstützung für die Unternehmer,“ lässt Langthaler kein gutes Haar an der Maßnahme der Bundesregierung.

„Die Stromkostenbremse ist nach dem Energiekostenzuschuss der zweite Rohrkrepierer vom Feinsten. Unzählige Unternehmen fallen beim Energiekostenzuschuss durch, weil sie die 3-%-Klausel der Energiekosten nicht erfüllen und aufgrund ihres Umsatzes über 400.000 € auch die Stromkostenbremse nicht beantragen können. Die betroffenen Unternehmen reichen vom Nahversorger bis zum Zahntechniklabor. Hauptsache die großen Konzerne werden von der Bundesregierung zugeschüttet,“ spricht Sommer dem Energiekostenzuschuss jeglichen Sinn ab.

„Die Bundesregierung ist völlig überfordert, untätig und unwillig, Klein- und Mittelbetriebe bei den horrenden Energiekosten zu unterstützen. Die Maßnahmen sind ungeeignet und nur ein PR Placebo der Bundesregierung, welches keinem Unternehmer in Österreich wirklich hilft. Es ist höchste Zeit, dass diese wirtschaftsfeindliche Regierung zurücktritt!“ fordern Sommer und Langthaler den Rücktritt der Bundesregierung.

