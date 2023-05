Der erste Blick zählt: Neuer Auftritt für die Farb-, Typ-, Stil- und Imageberatung

Voller Erfolg: Der 3. Bundeskongress der FTSI-Berater:innen am 5. Mai in Wien konnte mit zahlreichen Neuigkeiten aufwarten

Wien (OTS) - Ein neues Logo, ein um die Imageberatung erweiterter Gewerbewortlaut und obendrein ein aktualisiertes Berufsbild: Der 3. Bundeskongress der Farb-, Typ-, Stil- und Imageberatung, zu dem der Fachverband der persönlichen Dienstleister in der WKÖ am Freitag, 5. Mai 2023 geladen hatte, bot viele Neuerungen.

Ein volles Haus der Wiener Wirtschaft in Wien, eine perfekte Location, hochkarätige Vorträge und eine spannende Podiumsdiskussion – souverän und charmant moderiert von Uschi Pöttler-Fellner – machten den Bundeskongress zum vollen Erfolg.

„Den perfekten Auftritt gibt es nicht von der Stange – er ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Die Farb-, Typ-, Stil- und Imageberater:innen sind die Profis, wenn es darum geht, ihren Kund:innen zu einem idealen und stimmigen Gesamtbild zu verhelfen. Ein professioneller, persönlicher Stil verleiht Selbstbewusstsein und ist damit ein unverzichtbarer Baustein für Erfolg“, betonte Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, in seiner Grußbotschaft.

Der erste Blick zählt! Stimmt das wirklich? „Selbstverständlich! Image zählt – ob beruflich oder privat!“, sagt dazu die Vorsitzende des Bundesausschusses Farb-, Typ-, Stil- und Imageberatung, Birgit Streibel-Lobner: „Wir Expert:innen entwickeln das perfekte Styling für jeden Typ. Stilsichere Kombinationen von Kleidung und Accessoires verstärken die Ausstrahlung und runden das perfekte Erscheinungsbild ab. Wir geben Menschen Selbstvertrauen, denn Wohlfühlen hat oberste Priorität! Darüber hinaus ist der Dresscode auch für Unternehmen ein bedeutendes Gestaltungselement. Kleidung signalisiert Zugehörigkeit und spiegelt unter anderem die Unternehmenskultur nach außen. Als Bundesvorsitzende der FTSI Berater:innen bin ich stolz auf meine Kolleg:innen in ganz Österreich, die tagtäglich Großartiges leisten.“

„Die persönlichen Dienstleister sind füreinander da. Wir freuen uns, dass wir den Gewerbewortlaut um die Imageberatung erweitern konnten, da diese ein wichtiger Teil unseres Arbeitsbereiches ist“, so Fachverbandsobmann Michael Stingeder. Er bedankte sich in diesem Zusammenhang bei allen Funktionären, die ehrenamtlich im Bundesausschuss mitgearbeitet haben sowie bei den Mitgliedern, die immer wieder wichtige Inputs für diese Arbeit einbringen.

Im Zuge der spannenden Vorträge am Bundeskongress konnten sich die Unternehmer:innen informieren, fachlich austauschen, auf den neuesten Stand bringen und neu vernetzen. Die Podiumsdiskussion ging auf die Erfolge des Bundesausschusses ein: Der Gewerbewortlaut in der Bundeseinheitlichen Liste der freien Gewerbe wurde aktualisiert, das Berufsbild adaptiert und ein Logo erstellt, das auch die Mitglieder verwenden können. Aloisia Derin, stellvertretende Obfrau des Fachverbandes, berichtete zudem, dass derzeit durch die Bundesausschussmitglieder ein Qualitätsmanagement Berufliche Sorgfalt erarbeitet wird, welches die Mitglieder in ihrer täglichen Arbeit unterstützen wird. (PWK133/HSP)

Pressefoto unter:

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230509_Michael_Stingeder_Birgit_Streibel-Lobner_FTSI_01.jpg

Fachverbandsobmann Michael Stingeder, Bundesvorsitzende des Bundesausschusses Farb-, Typ-, Stil- und Imageberatung Birgit Streibel-Lobner © WKÖ/Marko Kovic

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230509_Gemeinschaftsbild_FTSI_02.jpg

Mag. Alexandra Diregger, Astrid Inzinger, Daniela Jagschitz, Birgit Streibel-Lobner, Marliese Martin, Monika Gerhold, Sabine Staudinger, Michael Stingeder © WKÖ/Marko Kovic

https://news.wko.at/news/oesterreich/20230509_Logo-FTSI_weiss_FTSI_03.PNG

Neues Logo

