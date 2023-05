Neue Ausstellung im Römermuseum: Viel Lärm um Geschichte

Wer gräbt, der findet. Dass Leitungsgrabungen in der City erfreuen können, zeigt eine neue Schau im Römermuseum, die über Fundobjekte spannende Blicke in Wiens Vergangenheit gewährt.

Wien (OTS) - Ab 11. Mai ist die neue Kabinettausstellung „Viel Lärm um Geschichte“ im Römermuseum zu sehen. Sie behandelt das Thema der in der Stadt allgegenwärtigen Leitungsgräben („Künetten“), bei denen immer wieder archäologische Funde zutage kommen. Wertvolle Informationen zur Stadtgeschichte und zu den Lebensbedingungen früherer Bewohner:innen Wiens können daraus ermittelt werden.

Die zeitgemäße Versorgung der Bewohner:innen mit Energie und Wasser stellt eine besondere Herausforderung für die Stadtverwaltung dar und ist mit ständigen Baumaßnahmen verbunden. Die dafür notwendigen Künetten werden unter Hochdruck durch einzelne Stadtviertel geführt. Dabei bedarf es einer guten Zusammenarbeit zwischen Baufirmen und Archäolog:innen. Am laufenden Band werden archäologische Artefakte geborgen und Baureste dokumentiert.

„Die wunderbare Zusammenarbeit mit Wien Energie und Wiener Wasser zeugt von einem großen Respekt vor der Geschichte der Stadt und unserer Arbeit. Sie ist keine Selbstverständlichkeit“, freut sich Kristina Adler-Wölfl von der Stadtarchäologie.

Anhand von ausgewählten Beispielen erfahren die Besucher:innen mehr über die Vergangenheit Wiens in der Römerzeit, im Mittelalter und in der Renaissance. Unter diesen finden sich das Südtor (auch porta decumana) des römischen Legionslagers Vindobona – eine sensationelle Entdeckung von 2020 am Graben, sowie mittelalterliche Gräber am Petersplatz oder die Befestigungsanlagen bei der Dominikanerbastei (im Bereich der Alten Post).

Dank fächerübergreifender Untersuchungen, an denen viele Forscher:innnen beteiligt sind, konnten auch Erkenntnisse über die Lebensbedingungen früherer Bewohner:innen Wiens gewonnen werden.

„Die neue Wechselausstellung im Römermuseum versucht, die Vergangenheit mit Objekten, Fotografien und Plänen für die Besucher:innen dreidimensional erlebbar zu machen“, so Kuratorin Sophie Insulander vom Wien Museum.

Viel Lärm um Geschichte. Die Künetten Wiens

Römermuseum

Hoher Markt 3, 1010 Wien

11. Mai bis 31. Dezember 2023

Eröffnung: Mittwoch, 10. Mai 2023, 18:30 Uhr

Kuratorisches Team: Kristina Adler-Wölfl, Sophie Insulander, Michaela Kronberger, Martin Mosser, Roman Skomorowski, Verena Tiedtke

Grafik und Gestaltung: Larissa Cerny, Martin Embacher

Ausstellungsproduktion: Heimo Watzlik

Registrarin: Nadine Vorwahlner

Restaurierung: Anna Boomgaarden, Ursula Egger, Kathrin Schmidt, Fabian Server

