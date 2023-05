Bezirksmuseum 20: Stadtspaziergang „Radiogeschichte“

Infos zur Exkursion am 11. Mai: bm1200@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) zeigt noch bis Donnerstag, 25. Mai, eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Das Recht auf Radio 1923 – 2023“. Gründe für die Schau sind die Jubiläen „100 Jahre Radio in Österreich“ und „25 Jahre Freies Radio in Wien“. Bildermaterial, Texte plus Objekte beschreiben langjährige Entwicklungen auf dem Radio-Sektor. Ein „Stadtspaziergang zu Stationen der Radiogeschichte“ ergänzt die Sonder-Ausstellung: Radio-Archivarin Margit Wolfsberger lädt am Donnerstag, 11. Mai, um 17.00 Uhr, zu einem Streifzug durch die Radio-Historie ein. Ausgangspunkt der Exkursion ist das Museum.

Zu den weiteren Stationen auf der informativen Tour gehört zum Beispiel das „ORANGE 94.0“-Studio am Gaußplatz. Rückblicke auf die Aktivitäten von „Radio-Pirat*innen“ rundet Wolfsberger mit Anekdoten ab. Der Eintritt ins Museum und die Teilnahme an der Führung sind kostenlos. Anmeldungen sind nicht notwendig. Mehr Informationen: Telefon 330 50 68 (Anrufbeantworter). Auskünfte über das Museum (Öffnungszeiten, Exponate, Veranstaltungen, u.v.a.) gibt der Leiter, Richard Felsleitner, gerne per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

ORANGE 94.0 Verein Freies Radio Wien: www.o94.at

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

