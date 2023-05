„Dok 1: Spermageddon – Sterben wir bald aus?“ mit Hanno Settele am 10. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1

Danach: „Das Geschäft mit der Erholung“ und „Vitamine – die überschätzten Helfer“

Wien (OTS) - Es ist ein absolutes Tabuthema. Über Probleme mit der männlichen Zeugungsfähigkeit spricht „Mann“ nicht. Und doch schlagen internationale Studien Alarm und zeigen einen rasanten Rückgang, sowohl in der Anzahl als auch in der Qualität der Spermien – zu wenige, zu langsame oder oft auch gar keine mehr sind zu finden. Hanno Settele geht in „Dok 1: Spermageddon – Sterben wir bald aus?“ am Mittwoch, dem 10. Mai 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 der Frage nach, wie es um die Qualität der Spermien österreichischer Männer steht. Um 21.05 Uhr folgt die Dokumentation „Das Geschäft mit der Erholung“, die sich mit den heimischen Wellness-Angeboten beschäftigt. Anschließend um 21.55 Uhr zeigt die Dokumentation „Vitamine – die überschätzten Helfer“, was Vitamine bewirken, aber vor allem, was sie anrichten können, wenn sie dem Körper im Übermaß zugeführt werden.

Mehr zum Inhalt von „Dok 1: Spermageddon – Sterben wir bald aus?“

Pessimistische Stimmen sagen, dass Männer heutzutage nur noch halb so zeugungsfähig sind, wie ihre Großväter es waren. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, haben wir in 50 Jahren ein ernsthaftes Problem. Verantwortlich für den Rückgang der Spermienqualität ist eine breite Palette von Ursachen: Umweltgifte, Mikroplastik oder Erbkrankheiten rücken in den Vordergrund. Auch der Wunsch vieler Paare, erst später ein Kind zu bekommen, erschwert die Fortpflanzung. Die Wissenschaft ist sich nahezu einig: Vor allem unser Lebensstil wirkt sich negativ auf die Qualität des männlichen Erbgutes aus. Alkohol, Nikotin, Drogen, schlechte Ernährung, Übergewicht und Stress – alles Gift für gesunde Spermien. Jedes fünfte Paar in Österreich hat mittlerweile Probleme damit, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen und nimmt medizinische Hilfe in Anspruch. Völlig zu Unrecht wird Unfruchtbarkeit immer noch weithin als weibliches Problem gesehen. Dabei werden gesunde und vor allem fruchtbare Samenspender immer mehr gebraucht. Während in Österreich die Samenspende vom Gesetzgeber streng reglementiert ist, gibt es im Ausland aber auch so genannte Superspender, die international weit mehr als hundert Kinder gezeugt haben. Hanno Settele geht den Fragen nach: Wie steht es wirklich um die Qualität der Spermien österreichischer Männer? Wie fruchtbar sind sie im internationalen Vergleich? Welche der Ursachen könnten Männer leicht vermeiden? Welche seriösen Möglichkeiten haben Paare, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen? Und welche rechtlichen Hürden sind dabei zu überwinden?

