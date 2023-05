10. Bezirk: Country-Klänge im „Tivoli“ am Wochenende

Eintritt frei am 13. und 14. Mai, Info: tivoliwien10@hotmail.com

Wien (OTS/RK) - Mit den Worten „Country-Fans, aufgepasst! Es ist wieder Line-Dance-Zeit!“ weist das Team des „Kulturverbandes Böhmischer Prater“ auf seine nächste Veranstaltung hin: An 2 Tagen wird der Böhmische Prater in Wien-Favoriten erneut zum Treffpunkt aller Freund*innen der schwungvollen Country- und Western-Musik. Im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) spielt am Samstag, 13. Mai, von 14.30 bis 16.30 Uhr „Dado Eldorado“ mit seiner Band und von 17.00 bis 20.00 Uhr ist die Formation „Road Chicks“ zu hören. Am Sonntag, 14. Mai, wird die Kapelle „Midnight Creek“ von 14.00 bis 16.00 Uhr im „Tivoli“ auf der Bühne stehen und ein Höhepunkt des Programms ist das Konzert des Quartetts „New West“ von 16.30 bis 19.30 Uhr. Wie früher ist auch heuer der Zutritt zum traditionellen „Country Fest“ kostenlos. Alle Details über diese melodiöse Reise durch den „Wilden Westen“: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office Büro“, Montag bis Freitag: 11.00 bis 16.00 Uhr). Erkundigungen per E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.

