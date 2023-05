SP-Florianschütz: Bildung und Kompetenz ist ein Menschenrecht!

Wien (OTS/SPW-K) - „Gerade in Krisenzeiten wie diesen, die von dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gezeichnet ist, muss Europas Friedensprojekt verstärkt ins Bewusstsein gerufen werden – ebenso wie dessen Erfolge und Herausforderungen“, so SP-Gemeinderat und EU-Ausschussvorsitzender Peter Florianschütz zum heutigen Europatag, der alljährlich am 9. Mai für Frieden und Einheit in Europa begangen wird.



Heuer werden am Europatag mit dem "Europäischen Jahr der Kompetenzen" Themen wie Aus- und Weiterbildungen, sowie die Anerkennung von Qualifikationen in den Fokus gerückt. Auf Initiative der Europäischen Kommission soll so die erfolgreiche Umsetzung der Sozialziele für 2030 abgesichert werden. Dabei sollen jährlich 60 Prozent der Erwachsenen eine berufliche Fortbildung machen und mindestens 78 Prozent erwerbstätig sein. „Bei dem Europäischen Jahr der Kompetenzen geht es um Kompetenz im umfassenden Sinn, also einerseits um Kenntnisse und Fertigkeiten zum Beispiel im Bereich Digitalisierung und andererseits um Allgemeinbildung und Orientierungswissen. Bildung und Kompetenz ist ein Menschenrecht!“ , macht Peter Florianschütz deutlich und weiter: „Das Ausbildungsangebot muss unabhängig von der sozialen Situation, dem Geschlecht, dem Alter oder Beeinträchtigungen vorhanden sein. Niemand darf zurückgelassen werden.“ Die Stadt Wien gilt hinsichtlich der Wahrung von Menschenrechten als internationales Vorbild, so auch in Hinblick auf das Erlangen von Kompetenzen und Fertigkeiten. Wien bietet ein breites Angebot an Aus- und Weiterbildungen über den Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds (waff). Gemeinsam mit dem AMS bringt der waff beispielsweise laufend neue Projekte auf den Weg, die für Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt sorgen. So investiert die Stadt derzeit in den Fünf-Punkte-Plan gegen Fachkräftemangel. Dieser beinhaltet die Erweiterung des Wiener Ausbildungsgeldes, neue Lehrstellenförderungen, Berufsorientierung für Jugendliche, ein ‚Öko-Booster‘ für Intensivausbildungen für Installations- und Gebäudetechniker:innen und den ‚Klima Winner‘, eine Förderung für klimarelevante Aus- und Weiterbildungen. Alle Maßnahmen, die Wien zum ‚Fachkräftezentrum Österreichs‘ machen, signalisieren, dass Ausbildungen der Gesellschaft etwas wert sind.



„Fachkräfte stehen für Wachstum, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Das Europäische Jahr der Kompetenzen hat zum Ziel, vor allem mittelständische Unternehmen aus dem EU-weiten Fachkräftemangel heraushelfen. Wien ist dabei auf einem sehr guten Weg“ , stellt Florianschütz fest. „Die Kompetenz stellt im umfassenden Sinn den Schlüssel zu Freiheit und Gerechtigkeit dar! Sie ist der Schlüssel zum Erfolg des Europäischen Projektes.“



