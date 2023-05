Hannah Lux als systemische Beraterin bei Trainconsulting

Wien (OTS) - Die Sozial-Unternehmerin, Start-Up Pionierin und Aufsichtsrätin Hannah Lux bereichert seit kurzem als systemische Beraterin und Coachin die Unternehmensberatung Trainconsulting und begleitet Organisationen in Transformationsprozessen Richtung ökologischer, sozialer und ökonomischer Balance.

Mit Hannah Lux stößt eine Visionärin und Innovations-Expertin zum Team von Trainconsulting, die enorm breit aufgestellt ist: Gründerin und Geschäftsführerin in unterschiedlichsten Bereichen, Aufsichtsrätin, Social Entrepreneurin und Startup-Pionierin sind nur einige der Attribute, die auf sie zutreffen. Sie selbst bezeichnet sich am liebsten als Brückenbauerin und Weltenverbinderin.

Brücken zu bauen zwischen sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit, zwischen old und new economy, zwischen Unternehmertum, Zivilgesesellschaft und Politik, zwischen verschiedenen Menschen, die gemeinsam an positiver Veränderung in der Welt arbeiten, sind für Hannah Lux Triebfeder für ihr vielfältiges Wirken.



Als Mitbegründerin des Wiener Vorzeige-Social Business „Vollpension“ machte sich Hannah Lux in den vergangenen Jahren einen Namen im heimischen und europäischen Social Innovation Sektor und wurde mit ihren Mitgründer:innen dafür auch mehrfach ausgezeichnet (u.a. Finalistin des EY-Entrepreneur of the Year 2021, Xing New Work Award 2022).

Ihre Expertise für Unternehmertum und Innovation brachte der 35-Jährigen auch Beirats- und Aufsichtsratsmandate an der Schnittstelle zur österreichischen Förderungspolitik, mit denen sie die Stimme junger Gründer:innen, Start-ups und Sozialunternehmer:innen dahingehend einbringt.



„Wenn es gelingt, Räume für ein Miteinander auf Augenhöhe zu öffnen und Prozesse freizusetzen, die Kreativität und Innovationskraft in eine positivere Zukunft lenken, beginnt mein Herz höher zu schlagen,“ fasst Hannah Lux zusammen, was nun auch zu ihrem weiteren beruflichen Schritt in der systemischen Beratung und im Coaching führte.

So begleitet sie in ihrer neuen Aufgabe Menschen und Organisationen in tiefgehenden Veränderungsprozessen im Wandel Richtung sozialer, ökologischer und ökonomischer Balance. Als systemische Beraterin, Coachin und Unternehmerin weiß Hannah Lux, wie wichtig Sparring, Außenperspektive und Irritation sind, um Veränderungen loszustoßen, und freut sich ihre Erfahrung der vergangenen 15 Jahre einzubringen. Gleichzeitig ist sie überzeugt, dass die Veränderung im Außen immer mit der Veränderungsbereitschaft und Resilienzfähigkeit im Inneren beginnt. Und so begleitet sie Menschen in Sachen Leadership, und Organisationen vor allem auch bei der Innenschau. Nicht zuletzt deshalb ist sie aktuell gerade dabei, mit Kolleg:innen die Inner Development Goals in Österreich zu verankern.

Auch hier im Mittelpunkt: der Mensch und die innere Arbeit für Transformationen.

Trainconsulting Geschäftsführer Lothar Wenzl zum Zugang von Hannah Lux zum Berater:innenteam: „Mit Hannah Lux gewinnen wir eine großartige Kollegin und Unternehmerin. Besonders freue ich mich auf ihre Kompetenz in den Bereichen Entrepreneurship und Innovation. Beides sind wichtige Eckpfeiler für unsere Mission ´Schöne Organisationen für eine bessere Welt` zu gestalten. Dass wir Hannah für uns begeistern können, ist auch eine schöne Bestätigung unserer Mission.“

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Trainconsulting

Trainconsulting zählt seit mehr als 30 Jahren zu den führenden Unternehmensberatungen aus Österreich. Unsere Berater: innen haben breite Organisationserfahrung und systemische Expertise. Wir arbeiten mit Unternehmen aus allen Branchen und Sektoren, Civil Society Organisationen und staatlichen Institutionen. Wir gestalten Transformation. Unsere Themen sind Strategieentwicklung und Geschäftsprozesse, Reorganisation und Organisationsdesign. Führung ist dabei immer mit am Spielfeld.

Veränderung ist schwierig. Wir erkennen Muster, bringen Außensicht ein, sprechen Klartext und bringen so Entwicklung in Gang. Wir sind Zumuter:innen. Im tiefen Vertrauen, dass Veränderungen gelingen, gehen wir Problemen auf den Grund. Durch unsere Arbeit zeigen sich neue Perspektiven, Zielbilder und Handlungsoptionen. Unsere Kund:innen können damit Probleme an der Wurzel packen und es entstehen neue Lösungen und Entscheidungen, die halten.

„Die Gesellschaft und das Wirtschaftssystem sind in radikaler Veränderung. Nur Unternehmen, die sich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung stellen, werden auch ökonomisch eine Zukunft haben. Für uns sind das "schöne" Organisationen im umfassenden Sinn. Um diese zu gestalten, braucht es starke Partner:innen wie uns.“

