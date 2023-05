FPÖ – Nepp: Anfrage an Wiederkehr wegen Strolz Beratervertrag

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, kündigt eine Anfrage der FPÖ an Neos-Stadtrat Wiederkehr betreffend seines 30.000 Euro Beratervertrages mit dem ehemaligen Neos-Vorsitzenden Matthias Strolz an. „Wir wollen wissen, welche Leistungen erbracht werden, wie viele Stunden Strolz arbeitet, welche Kompetenz er mitbringt, ob der Posten korrekt ausgeschrieben wurde und was die Anforderungen waren. Schlussendlich interessiert uns auch, was die Wienerinnen und Wiener konkret davon haben werden. Von einem Transparenzstadtrat werden wir wohl transparente Antworten erwarten können. Die derzeitigen Ankündigungen sind nur oberflächlich. Schließlich wurde das Wiener Bildungssystem durch die Inkompetenz Wiederkehrs dahin geführt, wo es jetzt ist und echte Experten sind notwendig, um die Fehler wieder gut zu machen“, so Nepp.



„Dass gerade Strolz einen solchen hochdotierten Auftrag bekommt, ist ein typischer Fall von Freunderlwirtschaft. Damit bestätigt sich einmal mehr die pinke Heuchelei. Denn offensichtlich ist es für das monatliche Einkommen nicht ausreichend, sich in Indien zugedröhnt irgendwelchen schrägen Musikprojekten zu widmen“, sagt Nepp.

