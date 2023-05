Wirtschaftskammer Wien mit neuem Serviceangebot zu Nachhaltigkeitsthemen

Förderungsangebote und Services der Wirtschaftskammer Wien nun über zentrales Webangebot abrufbar

Wien (OTS) - Mehr als die Hälfte von Wiens Unternehmen investiert bereits in Nachhaltigkeitsprojekte und nimmt damit ihre Verantwortung im Bereich der wirtschaftlichen Transformation wahr. Von Investitionen in erneuerbare Energiequellen bis hin zur Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen – Wiener Unternehmen setzen auf Nachhaltigkeit, um ihre Geschäftsziele zu erreichen und gleichzeitig einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals - SDG) zu leisten. Die SDGs dienen als globaler Rahmen für nachhaltige Entwicklung und ziehen zahlreiche politische und rechtliche Rahmenbedingungen nach sich, die aber auch neue Geschäftschancen bieten – beides ist gleichermaßen wichtig für Unternehmen zu wissen.

Die Wirtschaftskammer Wien hat dazu nun eine Online-Plattform eingerichtet, die Wiener Unternehmen mit wichtigen Informationen versorgt. Denn mit dem geplanten EU-Lieferkettengesetz, der ausgeweiteten Informationspflicht über Nachhaltigkeitsaspekte oder die EU-Taxonomie-Verordnung sind Marktteilnehmer stets auf neueste Informationen angewiesen. Diesem Bedarf trägt die Wirtschaftskammer Wien mit ihren Informationsseiten Rechnung. Dort finden Unternehmen darüber hinaus auch wertvolle Tipps zu Themen wie Klimaschutz, Energiemanagement, Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und Mobilität sowie zahlreiche, weiterführende Links und hilfreiche Tools. (L)ink: wko.at/nachhaltigkeit



Darüber hinaus setzt die Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit OekoBusiness auf umfangreiche Beratungsleistungen. So können Unternehmen Beratung in punkto Nachhaltigkeitsentwicklung in Anspruch nehmen, um Potenziale zu heben. Erfahrene Berater setzen dabei nachhaltiges Wirtschaften gemeinsam mit dem Unternehmen in die betriebliche Praxis um. Neben einer besseren und damit ökonomischeren Nutzung von Ressourcen entstehen unter anderem auch Vorteile durch die Einbindung und Motivation der Mitarbeiter und den intensiven Dialog mit Kunden, Anrainern sowie Behörden.

Rückfragen & Kontakt:

Presse und Newsroom

Wirtschaftskammer Wien

01 51450 1814

presse @ wkw.at

news.wko.at