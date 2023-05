Vanja Bernhauer ist neue Abteilungsleiterin für Schutzrechtsmanagement in der aws

Die erfahrene Förderungsmanagerin und Innovationsberaterin leitet in der aws ein 20-köpfiges Team und ist für das Programm aws Innovationsschutz verantwortlich.

Wien. (OTS) - „Schutzrechtsmanagement umfasst ein ganzes Bündel an Instrumenten, die allesamt wettbewerbswirksam genutzt werden können. Vorausgesetzt es gelingt, die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen auch entsprechend ins Zentrum zu rücken“, sagt Vanja Bernhauer über die Inhalte und Bedeutung von Innovationsschutz. Seit mehr als zehn Jahren ist Bernhauer als Programmmanagerin in der Forschungs- und Innovationsförderung tätig und hat in einer Vielzahl an Projekten und Initiativen den Wissens- und Technologietransfer thematisiert, unter anderem durch Stationen bei der Wirtschaftsagentur Wien.

Vanja Bernhauer hat nun die Abteilung Schutzrechtsmanagement in der aws übernommen. Damit ist sie für ein 20-köpfiges Team und für das Programm aws Innovationsschutz zuständig. Bernhauer: „Wir gehen das Thema Schutzrechte einzigartig an. Das Team unterstützt Unternehmen dabei, strategische Handlungsoptionen zu erkennen und die Wirkungskraft der Schutzrechte zu maximieren. Dabei wird das Thema nicht nur aus der rechtlich, formalen, sondern auch aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive betrachtet.“ Mit diesem Zugang erhalten Unternehmen Coachings und Beratungen, die die Bedürfnisse der Unternehmen ins Zentrum stellen, aber auch die Außenperspektive nicht vernachlässigen. So sind vor allem Patentrecherchen besonders aufschlussreich, wenn es darum geht neueste Technologietrends zu erkennen und darauf abgestimmt eigene Positionen zu bestimmen.

Einen besonderen Schwerpunkt setzt Bernhauer in ihrer künftigen Arbeit auf die Unterstützung von Frauen im Forschungs-, Technologie- und Innovations-Sektor: „Schutzrechte und Frauen haben einiges gemeinsam. Sie verfügen über ein unglaublich großes Potenzial und sind unverzichtbar, wenn es die gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen gilt. Auf der einen Seite können wir durch das konsequente Einbinden der fachlichen und visionären Potenziale der Frauen die Forschungs- und Entwicklungsintensität massiv erhöhen. Auf der anderen Seite müssen die Ergebnisse der schöpferischen Exzellenzarbeit rechtlich und formal geschützt werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Im Zusammenspiel leisten Frauen und Schutzrechte einen wesentlichen Beitrag nicht nur zum Erfolg eines einzelnen Unternehmens, sondern global zum technologischen, sozialen und gesamtwirtschaftlichen Fortschritt“, sagt Bernhauer.

„Als Förderbank des Bundes unterstützen wir Unternehmen in allen Phasen. Neben der finanziellen Unterstützung ist die aws dabei ein wichtiger Innovations- und Risikopartner. Die Themen Schutzrechte und geistiges Eigentum nehmen da insbesondere bei der Internationalisierung der innovativen Betriebe eine besondere Rolle ein. Daher hat das Thema Innovationsschutz bei der aws eine ganz zentrale Bedeutung. Wir freuen uns, mit Vanja Bernhauer eine erfahrene Expertin für die Abteilungsleitung gewonnen zu haben. Ihr umfassendes Know-how in Bezug auf Unternehmensförderung und aus dem Bereich der Schutzrechte und Patente ist nicht nur für die aws selbst eine Bereicherung, sondern vor allem für unsere Kund*innen“, sagt die aws Geschäftsführung, Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister.

Bernhauer hat Philosophie und Wirtschaftsrecht in Berlin und an der JKU Linz studiert und beschäftigt sich mit allen strategischen Aspekten von Schutzrechten. Einen besonderen Fokus hat sich dabei auf die Vorrats- und Sperrpatente gelegt und auf deren volkswirtschaftlichen Auswirkungen.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

