Welt-Lupus-Tag: Nach wie vor langer und strapaziöser Weg zur Diagnose

Neue Patientenwebsite www.lupus-leben.at bietet Hilfe und fundierte Informationen

Wien (OTS) - In Österreich sind ca. 4.000 Patient:innen[1] von der Autoimmunerkrankung systemischer Lupus erythematodes, kurz SLE, betroffen. Laut Statistik sind 90 Prozent der Betroffenen Frauen, die ihre Diagnose im Alter von 15 bis 45 Jahren erhalten.[2] Aufgrund der individuell unterschiedlichen Symptome wie beispielsweise Müdigkeit, Hautausschläge, Gelenkschmerzen und Schwellungen ist der Weg zur Diagnose und Therapie oft ein langer. Um Betroffenen, Angehörigen und Interessierten einen Überblick über die Erkrankung zu verschaffen und Betroffenen dabei zu helfen, die Krankheit besser zu bewältigen, hat AstraZeneca die Informationsplattform www.lupus-leben.at ins Leben gerufen. +++

Wien, am 9. Mai 2023 – Um Menschen, die an SLE erkrankt sind, mehr Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, wird am 10. Mai weltweit der Lupus-Tag begangen. SLE ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem fälschlicherweise gesunde Zellen angreift, je nachdem, in welchem Körperbereich Auto-Antikörper gebildet werden. Dadurch kann es zu Entzündungen an Haut oder Gelenken, aber auch an inneren Organen, zum Beispiel am Herzen, der Lunge, am Gehirn oder der Niere kommen.[3] Kennzeichnend an der Erkrankung ist, dass diese schubförmig verläuft. Aufgrund der vielfältigen, individuell ausgeprägten Symptome ist die Erkrankung schwer zu diagnostizieren. Dies zeigt auch eine Umfrage unter Betroffenen:1 So gaben rund 4 von 10 Betroffenen an, drei Jahre oder länger auf ihre Diagnose gewartet zu haben. Die Umfrageergebnisse zeigen weiters, dass die Diagnose in den meisten Fällen von Rheumatolog:innen und Dermatolog:innen gestellt wurde. Um Betroffene im Umgang mit der Erkrankung zu unterstützen, hat AstraZeneca die Patientenwebsite www.lupus-leben.at etabliert.

Informationen, Tipps und Ratschläge auf – www.lupus-leben.at

Die Website www.lupus-leben.at wurde mit Expert:innen aus den unterschiedlichsten Bereichen entwickelt und ist in die fünf großen Themenbereiche: Verstehen, Diagnose, Behandeln, Therapie und Leben mit Lupus gegliedert. Der Themenbereich „Leben mit Lupus“ richtet sich speziell an Betroffene und gibt wertvolle Tipps bei der Ernährung, Kinderwunsch & Co. Der Bereich „Verstehen“ beschäftigt sich mit der Krankheit selbst, von den ersten Symptomen bis hin zur Namensgebung der Erkrankung und spricht frisch diagnostizierte Lupus-Betroffene an, aber auch Angehörige, Freunde und Bekannte, die hilfreiche Informationen benötigen. Die Website bietet überdies eine Suchfunktion an, um eine/n Lupusexpert:in bzw. eine Klinik mit Lupus-Spezialist:innen in der Nähe zu finden.

