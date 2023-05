„Fest der Freude“: Rund 8.000 Menschen feierten am 8. Mai die Befreiung vom Nationalsozialismus

Wien (OTS) - Tausende TeilnehmerInnen folgten der Einladung des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ) zum Fest der Freude mit einem Konzert von Konstantin Wecker, Gast-Dirigent Mark Mast und den Wiener Symphonikern. Das Highlight des Fests war die Rede der Zeitzeugin Anna Hackl. Gemeinsam mit weiteren ZeitzeugInnen, die die Ehrengäste des heutigen Fests waren, feierten Tausende Menschen am Heldenplatz den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. ORF III übertrug die Veranstaltung des MKÖ live und für internationale ZuseherInnen wurde es vom MKÖ mehrsprachig gestreamt.

Unter dem diesjährigen Schwerpunktthema „Zivilcourage“ veranstaltete das MKÖ bereits zum 11. Mal das Fest der Freude am Wiener Heldenplatz. In gemeinsamer Abstimmung mit der Polizei feierten rund 8.000 BesucherInnen den Tag der Befreiung vom Nazi-Terrorregime, der sich am 8. Mai 2023 zum 78. Mal jährte.

Musikalisch wurde die Veranstaltung mit einem Konzert von Konstantin Wecker und den Wiener Symphoniker bereichert. Traditionell eröffneten der Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Willi Mernyi, MKÖ-Vorsitzender, das Freudenfest. Mernyi betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Fest der Freude, gerade in Zeiten der Unruhe: „Zivilcourage ist ein Thema, dass uns heute genauso stark begleitet wie damals. Die Zahlen der rechtsextremen Vorfälle und Straftaten steigen jährlich – einerseits im öffentlichen Raum und andererseits vermehrt durch Hasspropaganda im Internet. Darum brauchen wir Menschen, die aufstehen und sich bei den Debatten im öffentlichen Raum beteiligen und Menschen, die sich zu ihren Computern setzen und im Netz gegen Rassismus und Ungerechtigkeit Stellung beziehen.“

Zeitzeugin Anna Hackl: Rede für Zivilcourage

Den Höhepunkt bildeten die Worte der Zeitzeugin Anna Hackl gegen das Vergessen. Anna Hackl, geboren als Anna Langthaler 1931 in Schwertberg in Oberösterreich, nahm gemeinsam mit ihrer Familie im Nationalsozialismus zwei aus dem Konzentrationslager geflüchtete sowjetische Soldaten auf und versteckte sie bis Kriegsende vor der SS. Heute erzählt sie regelmäßig in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen von ihren Erlebnissen und trägt aktiv dazu bei, die Gräueltaten der Nationalsozialisten im kollektiven Gedächtnis zu behalten und Jugendlichen zu vermitteln.

Das Fest der Freude ist auf www.festderfreude.at und dem YouTube Kanal des Mauthausen Komitee Österreichs abrufbar. Die Sondersendung, der Festakt und das Konzert sind via ORF III nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand unter http://tvthek.orf.at/ verfügbar.

