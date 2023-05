GWM veranstaltet ein All NEV Experience Event zur Vorstellung seiner neuen Energiestrategie

Baoding, China (ots/PRNewswire) - BAODING, China, 8. Mai 2023 /PRNewswire/-- Kürzlich veranstaltete GWM in Baoding, China, ein globales Medienerlebnis-Event über seine neuen Energieprodukte. Das Event demonstrierte sein Engagement für die Elektrifizierung sowie seinen Markenwert „Go With More" mit einer Reihe neuer intelligenter Energieprodukte, die auf den Markt gebracht werden.

GWM lud Hunderte von Medien und Distributoren aus über 60 Ländern und Regionen ein, um seine intelligenten neuen Energiefahrzeuge und -technologien zu erleben. GWMs Testgelände ist eines der fortschrittlichsten in Asien und verfügt über Hunderte von Hochstandard-Belägen, darunter Hochgeschwindigkeitsringe, Dynamic Squares und Testhügel. Dadurch kann das Prüfgelände die strengen Prüfanforderungen für alle Fahrzeugtypen erfüllen.

GWM stellte Medien und Distributoren Modelle verschiedener Untermarken zur Verfügung, darunter HAVALs neuer mittelgroßer SUV mit neuer Energie, HAVAL H6 PHEV, GWM TANK500 PHEV, POER Shanhai HEV und ORA 07.

GWM HAVALs neuer mittelgroßer SUV mit neuer Energie (interner Code B07, auf Chinesisch „Fierce Dragon MAX" genannt) wird als intelligenter Familien-SUV mit neuer Energie eingeführt. Mit einem Radstand von 2,8 Metern verfügt das Modell über eine hervorragende Raumerweiterung, die die Bedürfnisse der Nutzer für Familienausflüge erfüllen kann. Was die Leistung betrifft, so ist es das erste Modell von GWM, das mit der Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) -Technologie ausgestattet ist und ein Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und niedrigem Kraftstoffverbrauch erreicht.

ORA 07 ist ein rein elektrisches Coupé mit Super-Stromlinienform und Fastback-Design. Das stromlinienförmige, ästhetische Design zeigt eine modernisierte Anmut, die sportlichen und modischen Stil verbindet. Für die Innenausstattung des Modells wurden zahlreiche umweltfreundliche Materialien verwendet, die dem Fahrer und den Mitfahrern eine beeindruckende Gemütlichkeit und ein Gefühl der Zartheit vermitteln.

Nach der Aktion lobten die Medien und Distributoren die technologische Innovation, die Produktqualität und die Leistung der Fahrzeuge von GWM. Ein Teilnehmer bemerkte, dass GWM eine außergewöhnliche Leistung bei der Entwicklung der Elektrifizierung gezeigt hat und die Aktivität die Stärke und die fortschrittlichen Technologien von GWM zeigte.

Das Event bot eine einzigartige Gelegenheit, das Engagement von GWM für die Elektrifizierung und nachhaltige Entwicklung in der Automobilindustrie zu demonstrieren. GWM hat neue Technologien und Modelle auf den Markt gebracht und damit die Energiewende in vollem Tempo vorangetrieben. Dies steht im Einklang mit dem Forschungs- und Entwicklungskonzept „Präziser Input im Streben nach Branchenführerschaft".

Im vergangenen Jahr investierte GWM 12,181 Milliarden CNY in Forschung und Entwicklung, 34,34 % mehr als im Vorjahr. Bis 2025 werden die gesamten Forschungs- und Entwicklungskosten von GWM mehr als 100 Milliarden CNY betragen. Diese Zahlen sind ein Beweis für die Beharrlichkeit von GWM, intelligente neue Energiewende durch innovative Technologie voranzutreiben.

GWM hat eine umfassende Matrix neuer Energieprodukte mit verschiedenen Antriebsformen, einschließlich HEV, PHEV und EV, auf der ganzen Welt eingerichtet. Auch in Zukunft wird GWM sein Angebot an neuen Energieprodukten weltweit mit der Vision aktualisieren, den Nutzern noch mehr hochwertige und intelligente Optionen zu bieten.

