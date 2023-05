Petitionsausschuss tagte im Wiener Rathaus

Nächste öffentliche Sitzung am 8. September

Wien (OTS/RK) - Der Gemeinderatsausschuss für Petitionen hat heute, Montag, im Wiener Rathaus in einer öffentlichen Sitzung getagt. Auf der Tagesordnung standen drei Petitionen.



Petition „Erweiterung des Ersten Wiener Wohnstraßen-Grätzels im Nibelungenviertel, 1150 Wien“

Zwei Petitionswerberinnen erschienen vor dem Gemeinderatsausschuss und trugen das Anliegen der Petition persönlich vor. Im Grätzl im Nibelungenviertel hinter der Stadthalle in Rudolfsheim-Fünfhaus befinden sich sieben Wohnstraßen in unmittelbarer Nähe. Ulla Harms betreibt seit 15 Jahren im Nibelungenviertel die Buchhandlung Buchkontor sowie seit einigen Jahren das Café Franz und Julius. In den vergangenen 15 Jahren habe sich das Viertel „extrem“ verändert, viele Rollbalken, die damals noch geschlossen gewesen seien, seien dank der Ansiedlung von kulturellen und wirtschaftlichen Betrieben nun wieder offen. Im Fokus des Grätzls stehe der Pfarrkindergarten mit bis zu 200 Kindern, der viele junge Familien ins Viertel gebracht habe. Brigitte Vettori vom Stadtentwicklungsbüro „space und place“ schilderte die Vorzüge der insgesamt sieben Wohnstraßen beim Kriemhildplatz: Diese Plätze würden „viel mehr können“ als andere Gegenden; durch die Beschränkung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf 5 km/h sei für viele Menschen die Straße zum Freizeitraum für Bewegung und fürs Zusammentreffen geworden. Die Petition fordert die Erweiterung dieses „Ersten Wiener Wohnstraßen-Grätzels“ durch zwei weitere Autostraßen beidseitig des Kriemhildplatzes. Zudem wird die Auffrischung bzw. Wiederbemalung der „Blumen-Wohnstraße“ Langmaisgasse, die Verwandlung einzelner Parkplätze in „Wohlfühl-Oasen“ mit Tischchen und Sesseln sowie die Erarbeitung eines Konzepts zur weiteren Verkehrsberuhigung gefordert.

Petition „Radschnellverbindung Süd begradigen – Radwege Herndlgasse jetzt!“

Da der Petitionseinbringer Daniel Wätzig kurzfristig erkrankt nicht erscheinen konnte, trug in seiner Vertretung Ulrich Kiermayr die Argumente für die Petition vor dem Ausschuss vor. Die Realität habe die Petition „etwas überholt“, denn die Begradigung der Radverbindung, die letztlich als Radweg ins Wiener Umland und Teil eines internationalen Radwegs dienen werden, sei bereits in Umsetzung. Deswegen wolle er das Augenmerk des Gemeinderatsausschusses auf eine hochwertige Umsetzungsqualität des künftigen Radwegs lenken. Radwege hätten einen Planungshorizont von rund 30 Jahren, in diesem Zeitraum würden sich der Verkehr und damit die Anforderungen an die Gestaltung von Verkehrsströmen ändern. Deswegen sollte vorausschauend gebaut werden, um längerfristig kostenintensive Umbauarbeiten zu verhindern. Als eine weitere Maßnahme könne man sich die Öffnung der Fußgängerzone Reumannplatz überlegen, unter anderem auch deswegen, um die Anbindung an das Amalienbad zu erleichtern.

Petition „Retten wir gemeinsam Oberlaa, unser Naherholungsgebiet im Süden Wiens!“

Petitionseinreicher Richard Stocker kam in Begleitung vor den Gemeinderatsausschuss und erläuterte das Anliegen. Er vertrete hier einen Verein mit Menschen, die sich keine Sorgen um die persönliche Zukunft machen müssten, sich aber umso mehr Sorgen um die Zukunft von Oberlaa für die kommenden Generationen machen würden. Als die Pläne bekannt wurden, dass Wohnblöcke mit einer Höhe von 35 Metern geplant seien, habe er sich ungläubig gefragt, „wo das denn im Kurpark gebaut werden soll“. Der vorgesehene Platz für die Bauten sei „definitiv“ der falsche Platz für Wohnbauten. Zu den vom Verein vorgebrachten Alternativkonzepten habe es in Folge nur „Ansagen“ und keine konkreten Resultate gegeben. Die Lösungsvorschläge angesichts „der weit fortgeschrittenen Pläne der Stadt“: Errichtung der 750 geplanten Wohnungen am Parkplatz beim Westeingang des Kurparks in der kaum mehr genutzten Musterhaussiedlung im Norden des Kurparks. Auch die Erhaltung der Festwiese als kulturelles Zentrum sei wünschenswert, da es im Süden Wiens kein Theater und kaum Orte für Konzertveranstaltungen geben würde. Abschließend wurden 20 Fragen von den Petitionswerber*innen an den Ausschuss gestellt. Darunter war die Frage, wie es sein könne, dass die „Vision einer Gesundheitsregion Oberlaa“ im Süden Wiens nicht anerkannt werde, obwohl es den Kompromissvorschlag für die Errichtung der 750 Wohnungen am Parkplatz beim Westeingang und bei der kaum genutzten Musterhaussiedlung im Norden gebe. Alle weiteren Fragen sind auf der Petitionsplattform der Stadt Wien abrufbar.

Sitzung als Stream verfügbar

Eine Aufzeichnung der heutigen Sitzung steht demnächst online unter www.petitionen.wien.gv.at beim Link zur jeweiligen Petition in einer Mediathek zur Verfügung. Die nächste öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses findet voraussichtlich am 8. September 2023 statt.

Petitionsausschuss seit 2013

Der Petitionsausschuss besteht seit 2013. Er setzt sich aus Gemeinderät*innen aller im Wiener Gemeinderat vertretenen Fraktionen zusammen. Wiener*innen, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, haben unabhängig von ihrer Staatsbürger*innenschaft die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 Unterstützer*innen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter www.petitionen.wien.gv.at abrufbar. Dort können auch online Petitionen (digitale Handysignatur bzw. ID Austria oder Bürgerkarte nötig) eingebracht werden. (Schluss) nic

