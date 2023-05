Bürgermeister und Kulturstadträtin ehrten Rudi Klein und Wolf Frank

„Für geniale Cartoons und langjähriges Engagement für das Wienerlied“

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Kulturstadträtin Mag.a Veronica Kaup-Hasler verliehen am Montag im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses Rudi Klein das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien und Wolfgang Aufrichtig alias Wolf Frank das Silberne Verdienstzeichen des Landes Wien.

„Wir alle schätzen die Leistungen Rudi Kleins als Comiczeichner und Karikaturist“, betonte der Stadtchef in seiner Begrüßungsrede. „Berühmt wurde er durch seine Kreation des ,Lochgottes‘, der durch seine Fehler und Unzulänglichkeiten durchaus menschliche Züge trägt.“

„Als Folge seiner Omnipräsenz in Medien wie profil, Falter, Standard, VOR-Magazin und Süddeutsche Zeitung sowie als Illustrator zahlreicher Bücher widmete ihm das Wien Museum eine eigene Ausstellung, und die Wienbibliothek im Rathaus erwarb seinen Geniestreich ,Das unpassbare Buch“, so Ludwig.

„Rudi Klein übte zwar im aufklärerischen Sinn stets Kritik an den Mächtigen und scheute dabei auch vor Tabubrüchen nicht zurück“, so der Bürgermeister. „Mir gefällt aber seine eiserne Regel: ,Witz darf nicht auf Kosten von Schwachen gehen!‘“

Als „biologischen 68er“ bezeichnete der Bürgermeister Wolfgang Aufrichtig alias Wolf Frank, der im Mai 1968 das Licht der Welt erblickte. „Er verkörperte bereits als Bub erste Schauspiel-Rollen, etwa im Stadttheater Baden, und wurde schon früh als ,singender Kinderstar‘ in der Wienerlied-Szene bekannt. Unter dem Pseudonym Wolf Frank war er dann als Moderator bei Radio Wien und als Stimmenimitator mit über 50 Parodien in Ö3 omnipräsent. Besonders populär wurde sein satirisches Interview-Doppel ,Helmut Zilk im Gespräch mit Helmut Zilk‘“, so Ludwig.

Insbesondere würdigte der Bürgermeister Aufrichtigs/Franks leidenschaftliches Engagement für das Wienerlied: „Als Obmann der ,Wienerliedvereinigung Robert Posch‘ hast Du ja auch schon erfolgreich die ,Wienerlied-Gala‘ im Rathaus auf die Beine gestellt.“

Und der Bürgermeister schloss mit den Worten: „Mit den Auszeichnungen an Klein und Frank verbinde ich die Hoffnung auf noch viele weitere Cartoons und Aktivitäten für das Wienerlied.“

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler würdigte den Zeichner, Cartoonisten und Meister des absurden Humors, Rudi Klein, für seine Fähigkeit, die Dinge auf ihre Essenz zu destillieren, in der Verknappung zum Wesentlichen und darin letztlich zur Güte einer Idee zu gelangen.

„Hinter dem Dir nachgesagten Zweckpessimismus, steckt ein wacher Geist, der sorgsam prüft und sich nicht verführen lässt – nicht zu billigen Lachern, zu vorschnellen Schlüssen oder Urteilen. Das ist in einer Welt, in der das Sprechen und Schreiben immer öfter vor dem Nachdenken kommt, von großem Wert“, so die Stadträtin.

Dem „Lachverständigen“, Kabarettisten und Parodisten Wolfgang Aufrichtig alias Wolf Frank, dankte Kaup-Hasler für seinen unvergleichlichen und unbeirrbaren Humor, den er zu seiner Lebensphilosophie gemacht hat und mit dem er in mehr als 30 Bühnenjahren gleichermaßen zu erfreuen wie zu verführen wusste.

„Besonderer Dank gebührt Aufrichtig/Frank auch für seine große Leidenschaft und Verdienste um das Wienerlied, das er versteht, mal volksnah, mal experimentell und immer unterhaltsam an das Publikum zu vermitteln“, so Veronica Kaup-Hasler.

Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte der Akkordeonist (Duo Attwenger) Hans-Peter Falkner. (Schluss) hic

