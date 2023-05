Programmpräsentation „Götterklang trifft Donaugold“ 2023

LH Mikl-Leitner: „Ein kulturelles Highlight mit Strahlkraft in Europa und der Welt“

St. Pölten (OTS) - Am heutigen Montag präsentierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stargeigerin Lidia Baich und Opernsänger Andreas Schager auf der MS Admiral Tegetthoff auf der Schiffstation Tulln das Programm zum heurigen Klassik Open Air „Götterklang trifft Donaugold“ auf der Donaubühne Tulln. „Ein kulturelles Highlight mit Strahlkraft in Europa und der Welt“, sagte die Landeshauptfrau. Niederösterreich biete das ganze Jahr und in allen Vierteln eine große Bühne für Künstlerinnen und Künstler und man sei stolz, dass ,Götterklang trifft Donauklang´ bereits zum dritten Mal stattfinde. „Drei Weltstars der Klassik, Lidia Baich, Andreas Schager und der amerikanische Opernstar und Grammy-Gewinner Thomas Hampson, werden die Besucherinnen und Besucher mit ihrer Virtuosität und ihren großen Stimmen bezaubern“, zeigte sich Mikl-Leitner überzeugt und bezeichnete Baich und Schager als „wahre Botschafter für das Kulturland Niederösterreich.“ Die Landeshauptfrau unterstrich, wie sehr ihr Kunst und Kultur am Herzen liegen, denn daraus „schöpfen die Menschen Kraft, um mutig in die Zukunft zu schreiten.“

Abschließend betonte Mikl-Leitner, verantwortlich für das Kulturressort in Niederösterreich: „Vor allem die Nachwuchs- und Talenteförderung ist uns im Land enorm wichtig“, beispielsweise investiere man 36 Millionen Euro in das NÖ Musikschulwesen. „Ein zentraler Schwerpunkt wird zudem sein, niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur zu schaffen, da dies unglaublich viel Innovationspotenzial birgt und wir damit die Kreativität der jungen Menschen fördern können.“ Als Leuchtturmprojekt nannte die Landeshauptfrau hier den Bereich der bildenden Kunst mit dem „Kinderkunstlabor, dass wir diese Woche vorstellen werden und wo wir Kindern und Jugendlichen die Chance geben, mit erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten.“

Um Jugendförderung im Kulturbereich nimmt sich auch das diesjährige Klassik Open Air an, wie Lidia Baich erklärte: „Der Gewinner oder die Gewinnerin des Musikwettbewerbes ,Die goldene Note´ wird gemeinsamen mit uns auftreten dürfen und erstmals auf der großen Donaubühne Tulln stehen.“

Das Programm von ,Götterklang trifft Donaugold´ stehe heuer unter dem Motto „Musik für die Seele“, so Baich und Schager. „Gemeinsam mit Thomas Hampson und der Nibelungenphilharmonie Österreich unter Dirigent Michael Güttler haben wir Musik ausgewählt, die zu Herzen geht.“ Die Gäste erwarte ein breites musikalisches Potpourri, unter anderem mit einem Othello-Schwerpunkt, erklärten die beiden Programmverantwortlichen und bedankten sich bei Veranstalter Wolfgang Übl für sein Engagement und bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für die Unterstützung des Landes. „Das Konzert ist bereits nach den ersten beiden Aufführungen bei den Gästen aber auch den Künstlerinnen und Künstlern zu einem Fixpunkt am Klassikhimmel geworden“, so Baich und Schager.

Der Geschäftsführer der DDSG Blue Danube, Wolfgang Fischer, und Haubenköchin Jaqueline Pfeiffer stellten im Rahmen der Programmpräsentation zudem die „Exclusive Götterklang-Cruise“ vor, eine Reise mit der MS Tegetthoff von Wien zur Donaubühne, inklusive 5-Gang Hauben-Menü, Konzert und After-Show Empfang mit den Künstlerinnen und Künstlern im Minoritenkloster Tulln.

Ebenfalls zu Wort kam Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk, der seine Freude ausdrückte, dass das Klassik Open Air bereits zum dritten Mal stattfinde, denn: „Musik ist die Sprache, die jeder versteht und die verbindet“ und Tulln sei eine „Stadt des Miteinanders, also eine perfekte Symbiose.“

Das Klassik Open Air „Götterklang trifft Donaugold“ findet am 31. August 2023 auf der Donaubühne Tulln statt. Alle Informationen rund um das Konzert online unter www.goetterklangtrifftdonaugold.at oder www.donaubuehne.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse