72 Vorarlberger Musikacts am Start beim „Sound@V“ 2023 des ORF Vorarlberg

Insgesamt 25.000 Euro Preisgeld warten

Wien (OTS) - Enormes Interesse gibt es auch im vierten Jahr des „Sound@V“. 72 Vorarlberger Bands und Soloacts stellen sich 2023 der Wahl für den großen Musikpreis des ORF Vorarlberg. Das ist nach der Erstausgabe im Jahr 2020 die höchste Zahl an Einreichungen bisher.

Weg zum Finale

Wer die insgesamt 25.000 Euro Preisgeld in den Kategorien Pop/Rock, Open Pool, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer abräumt, wird bei der großen Award-Show am 7. Juli im Rahmen des „poolbar-Festivals“ in Feldkirch verkündet. Außerdem werden Auszeichnungen für Mundart, Publikumsliebling sowie Lebenswerk vergeben. In den kommenden Wochen entscheidet sich, wer tatsächlich ins Rennen um die heißbegehrten Trophäen geht.

Expertise für Musikschaffende

Tipps von Experten zu Eigenvermarktung, Abrechnung und Radiotauglichkeit bekommen alle Angemeldeten bereits am 13. Mai beim „Sound@V“-Panel im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Stefan Höfel aus dem „Sound@V“-Team des ORF Vorarlberg, Siegfried Samer (Head of New Media bei AKM/aume) und Christoph Gruber (Fachreferent für Karriereberatung vom „music information center austria“) sind mit Rat und Tat parat.

Große Bühne im Vorfeld

Wer für den Award zur Wahl steht, wird am 24. Mai bekannt geben. In der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V), bei ORF Radio Vorarlberg in den Sendungen „Sound-Check“ (dienstags, 21.00 Uhr) und „Im Ländle groovts“ (mittwochs, 21.00 Uhr), online auf vorarlberg.ORF.at sowie in den Social-Media-Kanälen des ORF Vorarlberg auf Facebook (ORF Vorarlberg) und Instagram (orfvorarlberg) werden die Nominierten der vier Hauptkategorien vorgestellt.

Etappen zum Sieg

Von 29. Mai bis 30. Juni geht es ans Eingemachte: Beim Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at und bei der parallellaufenden Bewertung durch die hochkarätige Fachjury werden die Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „72 Anmeldungen zum ‚Sound@V‘ 2023 sind eine klare Ansage. Es zeigt einmal mehr das große Potenzial der heimischen Musikszene.“

Stefan Höfel, Team „Sound@V“ des ORF Vorarlberg: „Der diesjährige ‚Sound@V‘ ist ein kräftiges Lebenszeichen der Vorarlberger Bands und Soloacts. Als ORF Vorarlberg macht es riesigen Spaß, eine Plattform für diese großartigen Talente zu sein.“

