Wiener Grüne gedenken dem Tag der Befreiung mit einer Kranzniederlegung am Morzinplatz

Wien (OTS/RK) - Am 8. Mai vor 78 Jahren hat die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert: das nationalsozialistische Regime war besiegt. Heute, Montag, haben Vertreter*innen des Grünen Gemeinderatsklubs und der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in einem symbolischen Akt einen Kranz in feierlichem Rahmen niedergelegt. Ort des Gedenkens war das Mahnmal für die Opfer der Gestapo am Morzinplatz in der Inneren Stadt. Dort hatte sich während des NS-Regimes im Hotel Metropol das Gestapo-Hauptquartier befunden, in dem unzählige Menschen ermordet wurden.

„Unsere Handlungsmaxime ‚Niemals vergessen, niemals wieder!‘ darf nicht zu einer hohlen Phrase geraten – auch nicht an den restlichen 364 Tagen des Jahres. Unser Gedenken an die Oper ist kein Selbstzweck, sondern ein ständiges Eintreten für Demokratie und Freiheit in unserer Gesellschaft“, appellierte IKG-Generalsekretär Benjamin Nägele. Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museum Wien, rief dazu auf, „dass wir uns an diesem Tag, an dem wir an das Ende der Unterdrückung und des Massenmords durch das NS-Regime gedenken, auch an die mutigen Menschen erinnern, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen“.

Die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer erinnerte daran, dass die Schilderungen durch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die berichten können, immer weniger würden, „doch ihre Geschichten und die Erinnerungen an den Schrecken bleiben“. Pühringer weiter: „Wir alle sind die Zeuginnen und Zeugen der heutigen Zeit. Wir dürfen dem wachsenden Antisemitismus und Rassismus nicht stumm entgegenstehen, sondern müssen unsere Stimmen dagegen erheben“. Grünen-Klubobmann David Ellensohn schlug in seiner Rede den Bogen in die Gegenwart: „Wenn wir im Ausland Rechtsextreme als solche bezeichnen, ist es kein Problem. Wenn wir das gleiche im Gemeinderat machen, erhalten wir einen Ordnungsruf. Aber bösen Worten folgen böse Taten. Deswegen müssen wir jeden einzelnen Tag aktiv für Rechtsstaat und Demokratie eintreten. Darum muss täglich gekämpft und gerungen werden.“

