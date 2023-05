Claus Strunz Gast-Moderator bei „Links. Rechts. Mitte“ bei ServusTV

Ehemaliger „BILD“-Chefredakteur führt durch zwei Sendungen des sonntäglichen ServusTV-Talkformats.

Salzburg/Wals (OTS) - Sowohl am kommenden Sonntag, den 14.05.2023, als auch am Sonntag, den 04.06.2023 begrüßt Claus Strunz die Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils ab 21:55 Uhr bei „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ bei ServusTV. Eine Herausforderung, auf die sich der ehemalige „BILD“-Chefredakteur und gebürtige Franke schon sehr freut: „Selten war der Meinungsaustausch, das Sich-an-einen-Tisch-Setzen, so wichtig wie in diesen Zeiten einer immer stärkeren Polarisierung der politischen Diskussion. Ich bedanke mich für das Vertrauen des Senders und sehe den beiden Moderationen mit Spannung entgegen.“



Bislang hat der 56-Jährige bei einer Vielzahl an namhaften Medien im deutschsprachigen Raum gearbeitet, so war er stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung „Die Welt“, Chefredakteur der „BILD am SONNTAG“ und Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauer kennen Claus Strunz von seiner N24-Talkshow „Was erlauben Strunz!?“ und als Gastgeber der Sat.1-Sendung „Eins gegen Eins“. Zudem moderierte er mehrere Sendungen zur Bundestagswahl 2017 auf Sat.1, darunter das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Bis vor zwei Monaten war Claus Strunz einer von drei Chefredakteuren bei „BILD“. Während der Babypause von Moderatorin Katrin Prähauser führt Claus Strunz bei Österreichs stärkstem Privatsender „ServusTV“ als Gast-Moderator durch zwei Sendungen, die weiteren Ausgaben der sonntäglichen Diskussionssendung „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ bei ServusTV werden – wie gewohnt – von Michael Fleischhacker moderiert.





