Bezirksmuseum 19: „Schubert, Mozart & Wiener Jargon“

Lesung/Konzert am 12.5., Info: kv-klassischesundneues@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Die nächste kurzweilige Veranstaltung des Kultur-Vereins „K.U.N.“ („Klassisches und Neues“) findet am Freitag, 12. Mai, im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) statt. Geboten werden eine Lesung und ein Konzert mit dem Titel „Schubert, Mozart & Wiener Jargon“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Sängerin und Gitarristin Johanna Beisteiner spannt an dem Abend einen Klangbogen vom Mozart-Stück bis zum Wienerlied. Der Mundart-Literat Herbert Eigner rezitiert ausgewählte Texte aus seinen Büchern „waache knia und koide fiaß“ und „a haxn und zwaa gsunde händ“. Ferner öffnet der Poet und Vortragskünstler die Pforten zu einem „himmelstränenfeuerland“. Der Eintritt ist frei. Das Publikum wird um Spenden ersucht. Auskünfte zu diesem Kultur-Termin per E-Mail: kv-klassischesundneues@gmx.at.

Informationen über das Bezirksmuseum Döbling (Öffnungsstunden, Exponate, Bezirksgeschichte-Sammlung, temporäre Präsentationen, künstlerische Darbietungen, u.a.) fordern Interessierte bei der freiwillig tätigen Leiterin, Brigitte Kolin, an: Telefon 368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag). Zuschriften an das Museum via E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

