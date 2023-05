NEOS: Regierung muss endlich handeln – oder gehen

Loacker: „Schluss mit den ziellosen Förderungen, runter mit den Steuern!“

Wien (OTS) - „Als es darum ging, Geld mit der Gießkanne zu verteilen und die Inflation damit nur zu befeuern, konnte es der Regierung nicht schnell genug gehen. Jetzt, da es ums Löschen des von ihr angefachten Brandes geht, haben ÖVP und Grüne plötzlich die Ruhe weg“, ärgert sich NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker nach dem heutigen „Lebensmittelgipfel“.



„Die Bundesregierung muss endlich handeln. Und zwar rasch, nicht nach noch 700 Sesselkreisen. Die Lösung ist aber sicher nicht, weitere Milliarden an Steuergeld ziellos auszuschütten, denn wohin das führt, spüren die Menschen in Österreich gerade sehr schmerzhaft: Die Inflation ist dadurch weit höher als in anderen Ländern, geholfen ist damit niemandem - außer dem Finanzminister, dem die Teuerung Steuereinnahmen in Rekordhöhe in die Kasse spült. Die Lösung ist ganz einfach: ÖVP und Grüne müssen nur damit aufhören, den Leuten so viel Geld wegzunehmen, sprich: Runter mit den Steuern, runter mit den Abgaben, runter mit den Gebühren, damit die Menschen von ihrem eigenen Geld leben können. Wenn die Regierung nicht bereit oder in der Lage ist, die Menschen in Österreich nachhaltig zu entlasten, sollte sie gehen und den Weg frei machen für eine Politik, die den Mut für Reformen hat.“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)