Einladung: VGT-Aktion zum Muttertag – Leid der Mütter in der Tierindustrie

Anlässlich des baldigen Muttertags will der VGT morgen Dienstag vor dem Parlament in Wien an das Leid der Mutterkühe und der Mutterschweine erinnern

Wann: Dienstag 8. Mai 2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Wo: Parlament, 1017 Wien, Dr. Karl Renner Ring 3

Was: Mutterkuh an der Kette mit Kalb und Mutterschwein im Kastenstand mit Ferkeln

Das Leid der sogenannten Nutztiere in der Tierindustrie ist immens. Doch dabei darf nicht vergessen werden, dass insbesondere die Säugetiere, wie Rind und Schwein, alle Mütter haben, denen sie weggenommen wurden. Anlässlich des Muttertags will der VGT an das Leid der "Nutztier"mütter erinnern und zeigt daher eine Mutterkuh an der Kette und ein Mutterschwein im Kastenstand.

