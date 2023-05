Stocker an Kickl: „Ungarn ist wichtiger Partner, aber in vielerlei Hinsicht kein Vorbild“

Während Österreich bei den Lebensmitteln eine im EU-Vergleich sehr niedrige Teuerung verzeichnet, hat Kickls Vorbild Ungarn in diesem Bereich die EU-weit höchste Inflationsrate

Wien (OTS) - „Ungarn ist ein wichtiger Partner für Österreich, aber in vielerlei Hinsicht kein Vorbild, wie das Herbert Kickl jüngst einmal mehr behauptet hat. Kickl wäre gut damit beraten, die Fakten zu akzeptieren: Die Ungarinnen und Ungarn haben derzeit mit der höchsten Inflation innerhalb der Europäischen Union zu kämpfen. Bei den Lebensmitteln ist die Teuerung besonders dramatisch. Ist das wirklich das, was Herbert Kickl auch für Österreich möchte?“, fragt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, in Richtung von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl. „Währenddessen hat Österreich insbesondere bei den Lebensmitteln eine im EU-Vergleich sehr niedrige Teuerung zu verzeichnen und liegt EU-weit am siebtbesten Rang“, betont Stocker.



„Die Bundesregierung hat bei den Maßnahmen gegen die Teuerung großen Wert darauf gelegt, die Inflation nicht weiter zu befeuern, wie das in Ungarn geschehen ist. Deswegen war es wichtig, möglichst treffsicher zu handeln und die österreichische Bevölkerung langfristig zu entlasten. Daran ändert auch nichts, dass Herbert Kickl die Wirksamkeit der Antiteuerungsmaßnahmen leugnet. Wenn Kickl vom Vorbild Ungarn spricht, hat er offensichtlich vergessen, dass Österreich besser durch die Krisen gekommen ist als unser Nachbarland. Die österreichische Bundesregierung denkt darüber hinaus weiter intensiv über wirksame Maßnahmen nach, um die Inflation im Land zu reduzieren und die Menschen spürbar zu entlasten“, so Stocker, der zugleich aber auf die wichtige Partnerschaft mit Ungarn verweist: „Gerade im Kampf gegen die illegale Migration ist Ungarn ein starker Partner. Als Staat an der EU-Außengrenze ist Ungarn besonders von illegaler Migration betroffen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat mit Viktor Orban einen Verbündeten gefunden, um die Asylbremse anzuziehen“, so Stocker abschließend.

