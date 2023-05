Aviso: Dialogforum der AK Niederösterreich: „Klimafittes Heizen & Sanieren – Für alle leistbar?“

St. Pölten (OTS) - „Klimafittes Heizen & Sanieren – Für alle leistbar? Unter diesem Motto steht ein neues Dialogforum der AK Niederösterreich. Der Hintergrund: Bis 2035 müssen in Österreich alte Ölheizungen und bis 2040 alte Gasheizungen durch moderne erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden. Aber wie funktioniert das? Was kostet das? Wie groß ist der Nutzen? Die AK Niederösterreich hat das Energie-Institut der Johannes-Kepler- Universität in Linz beauftragt, sich die energetischen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen eines Heizungsumtauschs für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie die Effekte von Wärmedämmungen anzusehen.

Unter der Moderation von Gerald Groß und nach einer Einleitung vom AK Niederösterreich Präsidenten und ÖGB Niederösterreich Vorsitzendem Markus Wieser werden die Ergebnisse dieser Studie von Expert:innen präsentiert und diskutiert.

Wann? Freitag, 12.05.2023, 10:00 bis 13:00 Uhr

Wo? Arbeitnehmer:innenzentrum der AK Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Anmeldungen bitte unter gerd.millmann @ aknoe.at

