„Auf Flügeln des Gesangs“ am 11. Mai im Amtshaus 18

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ organisiert am Donnerstag, 11. Mai, ab 19.30 Uhr, im Festsaal im „Währinger Rathaus“ (18., Martinstraße 100, 2. Stock) einen Musikabend mit Kammersänger Vincent Schirrmacher. Die ehrenamtlich arbeitenden Vereinsleute skizzieren das Programm: „Ein bunter Blumenstrauß, gebunden aus den schönsten Melodien der Musikliteratur“. Dieses stimmungsvolle Konzert wird vom Bezirk unterstützt und hat den Titel „Auf Flügeln des Gesangs“. Der Zutritt ist kostenlos. Im Büro der Bezirksvorstehung Währing (im 1. Stock des Amtshauses in der Martinstraße) werden Zählkarten vergeben. Anfragen wegen dem Konzert beantwortet die Vereinsmannschaft gerne per E-Mail: kulturverein@kulturinitiative18.at.

Auskünfte über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtshaus Währing erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der unter Rufnummer 4000/18 115. Einholung von Informationen via E-Mail: post@bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Vincent Schirrmacher (Proscenium Artist’s): www.proscenium.at/kuenstler/vincent_schirrmacher.php

Kulturelle Angebote im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

