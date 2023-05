Einladung zu DRAG GOES CLASSIC am 13. Mai 2023: CHI CHI Gonzalez singt klassische Arien, das Wiener Royal Orchester begleitet sie

Auch Classic darf Drag und umgekehrt – als Einstimmung auf den Pride Monat Juni veranstaltet die Initiative QUEER MOMENTS ein weiteres exklusives Event

Wien (OTS) - Die Eventreihe QUEER MOMENTS überrascht mit einer weiteren exklusiven Premiere: Am 13. Mai 2023 tritt Drag-Queen CHI CHI Gonzalez erstmals gemeinsam mit dem Wiener Royal Orchester auf. Der Abend steht ganz im Zeichen der klassischen Wiener Konzerttradition.

Auch Classic darf Drag und umgekehrt – als Einstimmung auf den Pride Monat Juni veranstaltet die Initiative QUEER MOMENTS ein weiteres exklusives Event, das Menschen generationenübergreifend und über alle Grenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs einlädt: Am 13. Mai 2023 findet unter dem Titel „DRAG GOES CLASSIC“ ein klassischer Konzertabend mit CHI CHI Gonzalez und dem Wiener Royal Orchester statt. Organisiert wird der musikalische Abend im Haus der Industrie von Ortrun Gauper, die auch hinter dem QUEER BALL steht, der am 3. Juni 2023 erstmals im Schloss Neugebäude stattfindet.

Ortrun Gauper: „ Ein klassisches Konzert mit einer queeren Sängerin gab es in Wien noch nie. Es macht uns daher sehr stolz und glücklich, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit CHI CHI Gonzalez und dem Wiener Royal Orchester umsetzen dürfen. “

Prominente Unterstützung

CHI CHI Gonzalez wird den Konzertabend aber nicht alleine bestreiten. Sie bekommt prominente Unterstützung von Candy Licious, Tamara Mascara, Catrice Liberty, Melinda La Reina D’Mir, Luna Luu und weiteren tollen Drag Künstler*innen. Die Drag-Queens werden vor dem Konzertabend gemeinsam mit dem Fiakerbaron durch Wien fahren und die Besucher der Innenstadt mit einem Freiluftkonzert überraschen.

QUEER MOMENTS Eventreihe lädt zum gesellschaftlichen Diskurs ein

Unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ haben 2022 bereits mehrere vielbeachtete Events in Simmering stattgefunden, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs eingeladen haben. Glanzvoller Abschluss war die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, die am 25. Juni 2022 erstmals stattgefunden hat. Neben inklusiven Events wie dem QUEER BALL stehen unter dem Titel „Queer Dance im Wiener Gemeindebau“ auch Tanzveranstaltungen in den Wiener Randbezirken, medienwirksame Kunstfotoausstellungen und vielbeachtete Sensibilisierungsmaßnahmen auf dem Programm. Damit will die Initiative auf unsichtbare gesellschaftliche Barrieren in unserer Gesellschaft hinweisen und ein neues Verständnis für ein wertschätzendes Miteinander schaffen.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf https://www.queermoments.com/



Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

DRAG GOES CLASSIC - Konzert mit dem Wiener Royal Orchester und CHI CHI Gonzalez

Datum: 13.05.2023, 20:00 - 22:00 Uhr

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.queermoments.com/

