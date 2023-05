„ZIB 2 History: 40 Jahre nach dem Rücktritt – die Ära Kreisky“

Am Dienstag, 9. Mai, um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor 40 Jahren endete die Ära Bruno Kreisky. 13 Jahre lang war Kreisky Bundeskanzler. Eine von Armin Wolf präsentierte „ZIB 2 History“ beleuchtet am Dienstag, dem 9. Mai 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 das Leben Kreiskys, seine innen- und außenpolitischen Wegmarken und den langen Schatten, den er auf seine Nachfolger und die SPÖ warf. Zu Wort kommen Weggefährtinnen und -gefährten wie seine Sekretärin Margit Schmidt oder Altbundespräsident Heinz Fischer, Historikerinnen sowie der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky.

Armin Wolf interviewt in dieser Ausgabe der „ZIB 2 History“ Hannes Androsch, Finanzminister in der Ära Kreisky und sein späterer Kontrahent, sowie den Kreisky-Biografen Christoph Kotanko. Anchorman Wolf ist dazu am 9. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2 bei Birgit Fenderl und Martin Ferdiny in „Studio 2“ zu Gast, ebenso in „Aktuell nach eins“ um 13.25 Uhr in ORF 2 und um ca. 12.30 Uhr in „ORF III aktuell“.

