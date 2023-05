20. Bezirk: „Geschichten aus dem Wiener Wald“ im WIFAR

Anmeldung zu den Vorstellungen am 11. Mai: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter*innen des „Wiener Filmarchivs der Arbeiterbewegung (WIFAR)“ kündigen die nächsten 2 Vorstellungen in ihrem Vorführraum im 20. Bezirk in der Wallensteinstraße 68-72 (Stiege 1, Zugang an der Hofseite) an: Am Donnerstag, 11. Mai, geht um 15.00 Uhr eine Aufführung des Dokumentarfilms „Der Mann auf dem Balkon“ (AT 2008, Regie: Kurt Brazda) los. In dem Streifen blickt der Zeitzeuge Rudolf Gelbard (1930 – 2018) zurück auf seine Erlebnisse in den Jahren des Nationalsozialismus. Ab 18.00 Uhr ist der bewegende TV-Film „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (AT 1961) nach einem Werk von Ödön von Horvath zu sehen. Regie führte Erich Neuberg. Bekannte Schauspieler, darunter Johanna Matz, Helmut Qualtinger und Hans Moser, wirken in der Geschichte rund um das Mädchen „Marianne“, den Fleischhauer „Oskar“ und den Puppenladen-Chef „Zauberkönig“ mit. Sowohl um 15.00 Uhr als auch um 18.00 Uhr ist der Eintritt gratis. Spenden nimmt das freiwillige WIFAR-Team aber entgegen. Unbedingt erforderlich sind Anmeldungen: Telefon 37 45 312 bzw. E-Mail wifar@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung: www.wifar.at/

Zur Erinnerung an Prof. Rudolf Gelbard: https://rudolf-gelbard.zurerinnerung.at

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

