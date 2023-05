„Report“: Teures Österreich – immer weniger Menschen können sich ihren Alltag leisten

Am 9. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2; Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 9. Mai 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Teures Österreich

Während in weiten Teilen des Euroraums die Inflation allmählich zurückgeht, steigt sie in Österreich wieder auf 9,8 Prozent an. Studien zeigen: Immer weniger Menschen können sich ihren Alltag leisten. Haupttreiber der Teuerung sind Energie, Verkehr, Freizeit und Lebensmittel. Welche Rolle spielen ungerechtfertigte Profite bei Unternehmen? Der grüne Sozialminister Johannes Rauch geht dieser Frage bei einem Lebensmittelgipfel nach, Wirtschaftsminister Martin Kocher beruft hingegen ein Treffen mit Wettbewerbsökonomen ein. Sophie-Kristin Hausberger und Sabina Riedl berichten.

Dazu und zu den Problemen der Spitäler ist Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch live zu Gast im Studio.

Wohin steuert die ÖVP?

Nach der Niederlagenserie in den Ländern versucht die ÖVP, im Bund Tritt zu fassen. Karl Nehammer probiert es mit einer scharfen Abgrenzung zu den Grünen. Der Kanzler als Kämpfer gegen Migration und Schutzpatron der Autofahrer – das soll Stimmen bringen. Gleichzeitig kommen schwarz-blaue Koalitionen wieder in Mode, zumindest in den Bundesländern. Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martin Pusch.

Hochschul-Politik

Von 9. bis 11. Mai findet die ÖH-Wahl 2023 statt. Das heißt vor Österreichs Hochschulen tummeln sich wieder viele junge Menschen in bunten T-Shirts, die Kugelschreiber, Kaffee oder Cocktails verteilen. Man versucht mit aller Kraft, die Studentinnen und Studenten zum Wählen zu motivieren. Denn letztes Mal lag die Wahlbeteiligung bei knapp 16 Prozent und auch für dieses Jahr ist die Prognose nicht gut. Wahlwerbung wird dennoch intensiv betrieben. Doch was kann die Hochschülerschaft wirklich bewirken? Was bleibt vom ideologischen Kampfplatz, der die Hochschule einst war? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen der Entpolitisierung der jungen Generation und dem möglichen Bedeutungsverlust der ÖH und ihrer Wahlen? Laura Franz, Leonie Ruisz und Julia Willhalm berichten.

Turbulente Medientage

Weiße Titelseiten als Zeichen des Protests: Vergangenen Mittwoch sind die meisten Tageszeitungen des Landes so erschienen. Die Medienhäuser protestieren gegen die geplanten Gesetzesänderungen, die Finanzierung und digitale Möglichkeiten des ORF neu regeln. Der Medienmarkt ringt mit der hohen Inflation, explodierenden Papierpreisen und dem Verlust von Werbegeldern, die zu den Digitalkonzernen abwandern. Wie können Medien in der digitalen Transformation bestehen? Und wie könnte man die emotionale Debatte versachlichen? Yilmaz Gülüm und Julia Ortner berichten.

