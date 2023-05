Betriebliche Gesundheitsförderung: Einladung zur Preisverleihung am 17.5. um 14.30 Uhr

Netzwerk BGF bittet innovative Betriebe vor den Vorhang

Wien (OTS) - Das Österreichische Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖNBGF) vergibt am 17. Mai um 14.30 Uhr wieder die höchste Auszeichnung für Betriebe: Das BGF-Gütesiegel. Aus 1.314 Betrieben, die in den Jahren 2020 bis 2022 im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung das BGF-Gütesiegel erhalten haben, zeichnet das ÖNBGF beim feierlichen Empfang im Wiener MuseumsQuartier 27 Unternehmen in 15 Kategorien für ihre nachhaltigen und innovativen Aktivitäten rund um die Gesundheit von Mitarbeitenden und Führungskräften aus.

Das ÖNBGF ist ein Zusammenschluss der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, des Dachverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, der Interessensvertretungen Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund und Industriellenvereinigung sowie des Fonds Gesundes Österreich als unterstützender Partner. Die Auswahl der Betriebe für den BGF-Preis basiert auf der fachlichen Einschätzung der Servicestellen des Netzwerks BGF sowie auf den Bewertungen der Anträge zum BGF-Gütesiegel. Die finale Entscheidung über die beiden nationalen Preisträger obliegt einer Fachjury.

Einladung zur Verleihung des BGF-Preises 2023

Eröffnung und Begrüßung durch

- Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

- Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz des Dachverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger



Interviewrunde mit

- KR Matthias Krenn und Andreas Huss MBA, Vorsitzende des Verwaltungsrates der ÖGK



Talkrunde mit

- Alexander Heider, Arbeiterkammer Wien, Leiter der Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Arbeit

- Mag. Dr. Rolf Gleißner, Wirtschaftskammer Österreich, Leiter der Abteilung Sozial- und Gesundheitspolitik

- Dr. Gerhard Vogel, Generaldirektor der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

- Mag. Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich



Verleihung der BGF-Preise in den Kategorien BGF-Preise regional und national, Sonderpreis der Wirtschaft, Sonderpreis der Bundesarbeitskammer und BGF-Preis des Fonds Gesundes Österreich



Moderation: Univ. Prof. Dr. Siegfried Meryn



Wir bitten um Anmeldung unter presse @ oegk.at.

Datum: 17.05.2023, 14:30 Uhr

Ort: Museumsquartier, Quartier 21

Museumsstraße 1, 1070 Wien, Österreich

