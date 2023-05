Haus und Grundstück auf einen Streich

RWA und Raiffeisen Immobilien kooperieren bei Vertrieb von Town & Country-Haus

Korneuburg (OTS) - Raiffeisen Ware Austria (RWA) und Raiffeisen Immobilien (RI) bündeln ihre Kräfte beim Vertrieb von Town & Country-Haus in Österreich und schaffen so ein attraktives Angebot für zukünftige Hauseigentümer. Interessenten für ein Town & Country-Systemhaus, die noch keinen Baugrund haben, können ab sofort direkt auf das Angebot von Österreichs größtem Grundstücksmakler zugreifen. Gleichzeitig haben alle Kund:innen, die über Raiffeisen Immobilien einen Baugrund erwerben, die Möglichkeit, hochwertige Town & Country-Häuser zu fairen Preisen zu errichten.

Stefan Mayerhofer, Vorstandsdirektor RWA: „Town & Country-Haus steht für umfassendes Know-how bei der Errichtung von energiesparenden Ein- und Zweifamilienhäusern. Durch die Kooperation mit Raiffeisen Immobilien profitieren die Kund:innen in zweifacher Weise von der professionellen Unterstützung bei der Verwirklichung ihrer Eigenheimträume – sowohl beim Grundstückskauf, als auch beim Hauskauf.“

Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland und Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich: „Gemeinsam mit der RWA können wir Häuslbauern das Beste im Doppelpack bieten: Ein Eigenheim in Massivbauweise zu fairen Fixpreisen, und Unterstützung bei der Grundstückssuche durch den größten Grundstücksmakler Österreichs.“

Die Raiffeisen Immobilien Gruppe (RI) ist die Immobilienmakler-Organisation der Raiffeisenbanken Gruppe und der größte Makler-Verbund Österreichs. Sie wird ab sofort Town & Country-Kund:innen bei der Grundstückssuche unterstützen und im eigenen Portfolio Town & Country-Häuser zum Kauf vermitteln. Im Rahmen ihrer Bauträger-Tätigkeit wird die Gruppe zudem die Systembauhäuser für Eigenprojekte in Ostösterreich einsetzen, etwa für Doppel- oder Reihenhaus-Siedlungen.

Bereits im Februar hat die RWA die FABU Beteiligungs GmbH –Town & Country-Lizenzgeber Österreich – mit dem Ziel übernommen, das Angebot kontinuierlich auszubauen und langfristig die Marktführerschaft in Österreich zu übernehmen. Town & Country-Haus steht seit vielen Jahren für umfassendes Franchise Know-how im Bereich Planung, Bau und Vertrieb von energiesparenden Ein- und Zweifamilienhäusern. Schwerpunkt ist der gesamte Bauprozess von Systemhäusern in Massivbauweise, beginnend mit der Akquisitionsphase bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Die einzelnen Baufortschritte werden dabei vollumfänglich digital abgewickelt. Aktuell werden 250 Häuser pro Jahr errichtet.

Über RWA Raiffeisen Ware Austria: Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern. Durch die strategische Allianz mit der BayWa ist die RWA in ein international agierendes Großunternehmen eingebunden.

Über Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland: Die Raiffeisen Immobilien Vermittlung Ges.m.b.H. (RIV) ist Teil des Unternehmensverbundes der Raiffeisenbankengruppe Niederösterreich-Wien und Burgenland und als Immobilienmakler-Organisation der Gruppe für Niederösterreich, Wien und das Burgenland zuständig. Sie bietet umfassenden Service in allen Fragen rund um Immobilien – von der Objektsuche über Verkauf/Vermietung bis zu Bewertungsgutachten und Investmentimmobilien. 2022 wickelten die 62 Mitarbeiter:innen rund 1.825 Immobilientransaktionen ab. Der Wert der dabei vermittelten Immobilien betrug rund 160 Mio Euro. Unter der Dachmarke Raiffeisen Immobilien arbeitet die RIV eng mit den Raiffeisen-Maklergesellschaften aus den anderen Bundesländern zusammen und ist somit Teil des erfolgreichsten Immobilienmakler-Verbundes Österreichs: 296 Mitarbeiter:innen, davon rund 170 Makler:innen und Bewerter:innen, sind an 99 Standorten in ganz Österreich für Raiffeisen Immobilien Österreich tätig.

