„Am Wochenende sicher nicht arbeiten!“ wollen nur zwei von zehn aus der Generation Z

Dies ist eines der spannenden Zwischenergebnisse der Ö3-Jugendstudie 2023 - noch eine Woche mitreden!

Wien (OTS) - Noch bis Sonntag, 14. Mai können bei der Ö3-Jugendstudie 2023 Fragen quer durchs Leben auf der Ö3-Homepage beantwortet werden. Und erste spannende Zwischenergebnisse zeigen bereits Trends, zum Beispiel für die Arbeitswelt: Am Wochenende sicher nicht arbeiten würden nur zwei von zehn, fünf von zehn sehen Künstliche Intelligenz als Konkurrenz für den eigenen Arbeitsplatz und sieben von zehn sind für die Vier-Tage-Arbeitswoche.

Die Ö3-Jugendstudie 2023 wird zur Plattform der GenZ

Die Ö3-Jugendstudie 2023 ist einen ganzen Monat lang in allen Ö3-Kanälen die Plattform für die Generation Z: Wie sieht die junge Generation des Landes ihr Leben, was fühlt sie, was belastet sie, wo fühlt sie sich alleingelassen, was ist ihr wichtig, was nicht, was stimmt sie zuversichtlich, was fordert sie, was will sie einbringen? Und wie geht sie mit Vorurteilen und Druck um?

Das Herzstück des Projekts sind Fragen quer durch alle Lebensbereiche in einem interaktiven Umfragetool auf der Ö3-Homepage. Die Zwischenergebnisse werden laufend in Echtzeit sichtbar und vernetzt in allen Ö3-Kanälen zur Diskussion gestellt. Es geht um Bildung, Arbeitswelt, Liebe, Sex, Familie, Freunde, Freizeit, Konsum, Mobilität, Geld, Umwelt, Gesundheit, Gender, Diversität, Politik, gesellschaftliche Beteiligung usw. Die Antworten ermöglichen Einblicke in das Selbstverständnis einer viel diskutierten, oft belächelten und unterschätzten Generation – und ihre Sicht auf die Gesellschaft im Jahr 2023.

Unterstützt wird das Projekt von ORF Public Value, wissenschaftlich begleitet und abschließend ausgewertet vom Sozialforschungsinstitut SORA.

Die Ö3-Jugendstudie – künftig ein Fixpunkt im Frühjahr

Ab 2023 wird die Ö3-Jugendstudie jedes Jahr im Frühjahr durchgeführt. Ein Pool an Basis-Fragen ermöglicht langfristige Vergleiche von Einstellungen und Werten. Zusätzlich werden Jahr für Jahr Fragen zu aktuellen Themen gestellt, die direkt und unmittelbar die Perspektive der jungen Generation in die gesellschaftliche Diskussion einbringen.

Die Ö3-Jugendstudie 2023

Alle sind gefragt: Sag, wie du denkst und fühlst, wie du wirklich bist – und ganz Österreich hört zu!

Die Fragen – ab sofort auf der Ö3-Homepage

https://oe3.orf.at/

