Totschnig kündigt Woche des Schutzwaldes 2023 an

Von 8. – 12. Mai wird der Fokus auf den österreichischen Schutzwald und seine wichtigen Aufgaben gelenkt.

Wien (OTS) - Aufgrund der Bedeutung des Schutzwaldes in Österreich hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft die „Woche des Schutzwaldes“ ins Leben gerufen. „Rund 42 % der österreichischen Waldfläche besteht aus Wäldern mit Schutzfunktion, das entspricht rund 1,6 Millionen Hektar. Jede vierte in Österreich lebende Person profitiert direkt von den Schutzwirkungen des Waldes und ohne diese Schutzfunktion könnten knapp 50 % des Lebens- und Wirtschaftsraumes des Landes nicht genutzt werden“, erklärt Forstwirtschaftsminister Norbert Totschnig zum Auftakt der Woche des Schutzwaldes, die von 8. Bis 12. Mai stattfindet. Als Höhepunkt findet die Bundesschutzwaldplattform von 11. bis 12. Mai am WALDCAMPUS Traunkirchen statt.



„Ein stabiler Schutzwald, der seine Wirkung erfüllen kann, ist allerdings keine Selbstverständlichkeit: Strukturelle Überalterung und fehlende Verjüngung, veränderte gesellschaftliche Nutzungsansprüche an den Wald, lokal erhöhter Wildeinfluss und die Auswirkungen des Klimawandels belasten sein ökologisches Gleichgewicht stark und vermindern seine Funktionalität zum Objekt- und Standortschutz“, so Totschnig. Grundsätzlich kann zwischen drei Arten von Schutzwald unterschieden werden:

Standortschutzwälder sind Wälder, deren Standort durch die abtragenden Kräfte von Wind, Wasser oder Schwerkraft gefährdet ist. Sie erfordern eine besondere Behandlung zum Schutz des Bodens und des Bewuchses sowie zur Sicherung der Wiederbewaldung.

Objektschutzwälder sind Wälder, die Menschen, Siedlungen, Infrastrukturanlagen oder kultivierten Boden vor Gefahren und schädigenden Umwelteinflüssen schützen. Sie halten unter anderem Lawinen und Steine auf, vermeiden Rutschungen und speichern abfließendes Niederschlagswasser. Sie erfordern eine besondere Behandlung um ihre Schutzwirkung sicherzustellen.

Bannwälder sind mit Bescheid definierte Objektschutzwälder zur direkten Abwehr bestimmter Gefahren. Die Bannlegung bedeutet, dass erforderliche Maßnahmen und Unterlassungen von der Forstbehörde vorgeschrieben werden. Falls dadurch finanzielle Nachteile entstehen, haben Waldeigentümer Anspruch auf Entschädigung.



„Wir arbeiten aufgrund der Vielzahl an Herausforderungen für den Schutzwald gemeinsam mit allen relevanten Akteuren an unserer Vision für einen starken Schutzwald: klimafitte und stabile Wälder, die nachhaltig vor Naturgefahren schützen, wirtschaftlich attraktiv gepflegt und von der Gesellschaft anerkannt werden. Dazu wurden 2022 mit Bundesmittel aus dem Katastrophenfonds rund 15 Millionen Euro im Schutzwald durch flächenwirtschaftliche Projekte – mit Fokus im Objektschutzwald – investiert. Dies ist ein essentieller Beitrag zur Stärkung unserer Regionen“, ergänzt der Forstwirtschaftsminister.

