Pressekonferenz der Initiative “Neustart für ein krisensicheres Österreich” gemeinsam mit Vertreter:innen der Wirtschaft

Vertreter:innen der österreichischen Wirtschaft fordern gemeinsam mit Umweltschützer:innen rasche und ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen

Wien (OTS) - In den vergangenen Monaten haben sich viele bekannte Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Politik, Kunst und Kultur hinter die Initiative „Neustart für ein krisensicheres Österreich“ der Organisationen GLOBAL 2000, WWF und dem Klimavolksbegehren gestellt. Jetzt melden sich auch führende Personen der österreichischen Wirtschaft zu Wort und stellen sich hinter die Forderungen der Initiative. Dass wir an der Erreichung unserer Klimaziele ohne konkrete Klimaschutzmaßnahmen kläglich scheitern, sehen wir jetzt schon klar an der Entwicklung der Treibhausgase in Österreich. Warum jedoch ambitionierte Klimapolitik und gesetzliche Rahmenbedingungen für die österreichische Wirtschaft und ihre Planungssicherheit wichtig sind, erklären Manager:innen von namhaften österreichischen Unternehmen im Rahmen eines Pressegesprächs.

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Wolfgang Anzengruber, Vorstand CEOs for Future & ehemaliger Vorstandsvorsitzender Verbund AG

Manfred Stanek, Vorstandsmitglied Greiner AG

Gerhard Oswald, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank Kärnten

Hildegard Aichberger, Mitglied des Vorstandes oekostrom AG

Viktoria Auer, Klima- und Energiesprecherin bei GLOBAL 2000

Christian Kdolsky, Klimasprecher des Klimavolksbegehrens

Wann: Montag, 08. Mai 2023, 14 Uhr

Wo: Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien

Online: https://us02web.zoom.us/j/83142626719?pwd=LzFiUWpWbFJzTGk1UngyRFNFSXBadz09

Meeting-ID: 831 4262 6719

Kenncode: 603974



