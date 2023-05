„Tut gut!“-Wandererwachen brachte Bewegung für die ganze Familie ins Land

LR Schleritzko: Über 5.000 wanderbegeisterte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in 80 Gemeinden sind ein voller Erfolg

St. Pölten (OTS) - Mit einem landesweiten Bewegungssonntag eröffnete die „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge gestern, 7. Mai, die neue Wandersaison. Insgesamt waren 80 Gemeinden gleichzeitig auf den Beinen und präsentierten dabei nicht nur ihre zwischen 5 und 18 Kilometer langen Wanderrouten, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm für die Teilnehmenden.

„Regelmäßige Bewegung ist wichtig für Körper, Geist und Seele. Mit mittlerweile 84 ‚Tut gut!‘-Wanderwegen steht den niederösterreichischen Landsleuten ein attraktives Bewegungsangebot von über 1.700 Kilometern zur Verfügung“, betonen Landesrat Ludwig Schleritzko und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl.

Die abwechslungsreichen und familienfreundlichen „Tut gut!“-Wanderwege bieten Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Wegkarten sind sowohl in klassischer Form in der „Tut gut!“-Wanderbox als auch in digitaler Variante verfügbar und geben Auskunft über Gehzeit, Distanz, Höhenmeter sowie den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Routen.

Nähere Informationen bei „Tut gut!“ unter 0676/8587034200, Mag. Thomas Klemm, und E-Mail thomas.klemm @ noetutgut.at sowie www.noetutgut.at, www.noetutgut.at/wanderweg.

