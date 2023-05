Erster Austrian Green Planet Building® Award 2023 für das "markas Headquarter" in Bozen

Nachhaltiges Bauen „Made in Austria“: Gut und komfortabel arbeiten

Wien (OTS) - Das Bürogebäude in Bozen, Italien, ist außen markant, innen flexibel und setzt mit 1.800 Pflanzen Maßstäbe für deren Einsatz zur Klimaregulation.

Beim „markas Headquarter“ gehen nachhaltiges Bauen und Wohlbefinden Hand in Hand. ATP architekten & ingenieure schufen ein optisch markantes Gebäude: Die V-förmige Fassadenstruktur trägt das Gebäude an seinen Knotenpunkten und ermöglicht das stützenfreie, flexible Open-Office-Konzept. Die Büroflächen beginnen in 20 Metern Höhe, die „Luftgeschoße“ darunter dienen als Erholungsraum. Bei Bedarf kann nach unten nachverdichtet werden. Der offene Grünraum in 14 Metern Höhe beherbergt eine Cafeteria sowie Arbeitsmöglichkeiten im Freien. Auf dem Vorplatz dienen ein Wasserbecken und acht Meter hohe Bäume als Klimaregulatoren. Eine Wärmepumpe versorgt das umschaltbare Niedertemperatursystem, das zusammen mit der kontrollierten Wohnraumlüftung für gutes Raumklima verantwortlich ist. Der automatisierte Sonnenschutz reduziert den Kühlenergiebedarf trotz großer Fensterflächen.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Dieser überträgt die Zielsetzungen und strengen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. Die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen – Austrian Green Planet Building® zeichnet sie aus.

AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und von ADVANTAGE AUSTRIA.

Das „markas Headquarter“ in Bozen, Italien, erhält den ersten Austrian Green Planet Building® Award 2023: 1.800 Pflanzen und ein Wasserbecken als Klimaregulatoren, ein hoher Tageslichtfaktor, automatischer Sonnenschutz, Wärmepumpe uvm. ­– hier wurde nachhaltig aus dem vollen Reservoir klimaeffizienten Bauens geschöpft und gleichzeitig das Wohlbefinden für die Angestellten gesteigert.

