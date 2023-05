CMS Österreich stellt strategische Weichen für die Zukunft: International erfahrene Anwält:innen verstärken Führungsriege

Wien (OTS) - Mit 1. Mai 2023 erweitert die Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien ihre Partnerebene um sieben erfolgreiche Anwält:innen. Zusätzlich wird das Team um eine Counsel verstärkt.

David Kohl (32), Daniela Krömer (42), Florian Mayer (39), Sonja Otenhajmer (34), Lukas Peissl (32), Kai Ruckelshausen (35) und Marlene Wimmer-Nistelberger (33) sind seit vielen Jahren erfolgreich für CMS tätig und wurden nun zu Partnern:innen ernannt. Verstärkung kommt auch von Ioanna Ovadias (35), die ebenfalls langjährig bei CMS aktiv ist und ihre Erfahrung künftig als Counsel ins Unternehmen einbringen wird.

Johannes Juranek, Managing Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz: „ Als international tätige Anwaltskanzlei sind wir täglich mit neuen Herausforderungen und komplexen Rechtsfragen unterschiedlicher Jurisdiktionen konfrontiert, die eine umfassende fachliche Expertise unserer Anwält:innen und die Bereitschaft, sich täglich neues Wissen anzueignen voraussetzen. Mit ihrer internationalen Erfahrung, ihrem wertvollen Know-how und ihrem persönlichen Engagement sorgen unsere Partner:innen dafür, dass wir als CMS unseren Mandant:innen auch in Zukunft mit Kompetenz, Verlässlichkeit und Stabilität zur Seite stehen können. “

Günther Hanslik, Managing Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz: „ Als eine der größten internationalen Anwaltskanzleien sehen wir Individualität als Basis unseres gemeinsamen Erfolgs. Wir schätzen ambitionierte Menschen, die unser gemeinsames Ziel mitverfolgen wollen, dabei aber auch ihren eigenen Weg gehen. Talente sollen bei uns die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, ohne sich verbiegen zu müssen. Wir sind deshalb stolz darauf, dass wir unsere erfolgreiche Partnerbasis durch diese engagierten Kolleg:innen ausweiten können und gemeinsam auch einen weiteren Schritt in Richtung Diversität gehen. “

Expertise in den Bereichen Corporate/M&A sowie Banking & Finance wird erweitert

Der Insolvenzrechts- und Restrukturierungsexperte David Kohl verfügt als Anwalt über eine Doppelzulassung in Österreich sowie England und Wales. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben Insolvenz- und Restrukturierungsrecht, insbesondere auch Corporate/M&A und die Umsetzung von Energieprojekten.

Florian Mayer hat sich insbesondere im Rahmen von komplexen nationalen und internationalen M&A-Transaktionen sowie im Bereich Private Equity einen Namen gemacht. Einer seiner Branchenschwerpunkte ist der Bereich Automotive/Mobility.

Kai Ruckelshausen verfügt über eine Anwaltszulassung in den USA und wird als Partner bei CMS in Wien vor allem den Bereich Finanzierungstransaktionen mit seiner Expertise nachhaltig verstärken.

Bank- und Finanzrechtsanwältin Ioanna Ovadias berät vor allem bei nationalen und internationalen Finanzierungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Unternehmens- und Immobilienfinanzierungen. Außerdem verfügt Sie über mehrjährige Erfahrung im Gesellschaftsrecht.

Kompetenz im Bereich Dispute Resolution wird nachhaltig ausgebaut

Sonja Otenhajmer ist Expertin für Dispute Resolution mit Fokus auf Schiedsgerichtsbarkeit. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung und Vertretung von Mandant:innen in verschiedenen Bereichen wie Construction, Post-M&A, internationaler Handel sowie Banken- und Finanzwesen, auch in hochkomplexen Schiedsverfahren. Verhandlungssichere Mehrsprachigkeit und internationale Ausrichtung eröffnen ihr ein breites und multinationales Beratungsfeld.

Lukas Peissl ist auf streitiges Gesellschaftsrecht und Construction Disputes spezialisiert und vertritt sowohl vor staatlichen Gerichten als auch in internationalen Schiedsverfahren. Seine weitreichende Erfahrung umfasst Post-M&A-Streitigkeiten, Beschlussanfechtungsklagen, die Haftung von Organmitgliedern, Joint Ventures und baurechtliche Streitigkeiten im Infrastrukturbereich. Zudem berät er Geschäftsführer, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie Gesellschafter zu allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Themen.

Fokus auf ESG-Themen wird verstärkt

Marlene Wimmer-Nistelberger verstärkt das juristische Team rund um den Themenkomplex ESG durch ihre Expertise im öffentlichen Wirtschaftsrechtsrecht. Sie bringt umfangreiches Know-how als international erfolgreiche Expertin für EU-Beihilfenrecht mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Innovation und öffentliches Wirtschaftsrecht, insbesondere Umweltrecht, mit.

Arbeitsrechtsexpertin Daniela Krömer war Universitätsassistentin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien und unter anderem am Europäischen Gerichtshof tätig. Ihre exzellente Expertise, auch in unionsrechtlichen Fragen, macht sie zu einer gefragten Beraterin im internationalen Arbeits- und Sozialrecht sowie zu Fragen der Altersdiskriminierung, Belästigung und Arbeitskräfteüberlassung.

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteuropa und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Um die 200 Jurist:innen und Steuerexpert:innen verstehen es durch ihre Spezialisierung, Klient:innen in allen Fragen des nationalen sowie internationalen Wirtschaftsrechts effizient und auf höchstem Niveau zu beraten.

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist darüber hinaus Gründungsmitglied von CMS, einer internationalen Organisation von Anwaltskanzleien. Mit rund 5.000 Jurist:innen und 73 Büros in 43 Ländern verfügt CMS über eine langjährige lokale Expertise sowie ein globales Netzwerk.

