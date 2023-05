SOS Mitmensch: 8. Mai sollte gesetzlicher Demokratiefeiertag sein!

Motto: „Nimm dir frei am 8. Mai“

Wien (OTS) - SOS Mitmensch feiert den 8. Mai als wichtigen österreichischen Demokratiefeiertag. Unter dem Motto „Nimm Dir frei am 8. Mai“ gibt die Menschenrechtsorganisation allen ihren Mitarbeiter*innen am Jahrestag der Kapitulation des NS-Regimes frei. SOS Mitmensch ruft auch zur Teilnahme an dem vom Mauthausen Komitee Österreich am Heldenplatz veranstalteten „Fest der Freude“ auf.



„Die Zerschlagung des verbrecherischen Naziregimes war ein historischer Schlüsselmoment für Österreich und Europa. Erst durch den Sieg der Alliierten wurde die Wiederentstehung eines demokratischen Österreichs ermöglicht. Wir sprechen uns daher dafür aus, den 8. Mai zum gesetzlichen Demokratiefeiertag zu machen“, fordert SOS Mitmensch die Bundesregierung zur identitätsstiftenden Aufwertung des 8. Mai auf.



SOS Mitmensch warnt eindringlich vor dem Wiedererstarken antidemokratischer und faschistischer politischer Kräfte. „Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern muss gegen Parteien, die die Demokratie nur benutzen, um sie am Ende des Tags zu zerschlagen, verteidigt werden. Auch in Österreich gibt es politische Kräfte, die demokratische und rechtsstaatliche Institutionen schwächen und universelle Menschenrechte aushebeln wollen. Der 8. Mai sollte uns daher sowohl zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus als auch zur Achtsamkeit gegenüber antidemokratischen und antimenschenrechtlichen Strömungen der Gegenwart ermahnen“, so die Menschenrechtsorganisation.

