ÖGARI: Der 12. Mai ist Internationaler Tag der Pflege

Menschen zu helfen, bleibt Beweggrund Nummer Eins bei der Berufswahl.



Wien 08. Mai 2023, »Pflegekräfte an Intensivstationen, im Anästhesiebereich sowie in sämtlichen anderen Bereichen, haben von jeher eine zentrale Aufgabe in ihren jeweiligen Teams und in der Patient:innenversorung. Diese Aufgabe erfüllt mich persönlich nach 31 Jahren im Beruf immer noch mit Freude und großer Begeisterung. Auch wenn die Situation in der Pandemiezeit nicht leicht war, wir mit etlichen nicht vorhersehbaren Problemen konfrontiert wurden, konnten wir die Wertschätzung in den gemeinsamen Teams der Krankenhäuser, aber auch durch die zu betreuenden Patient:innen und deren Angehörige deutlich spüren und erkennen.« erklärt DGKP Robert Planko, BA MA, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger am Klinikum Klagenfurt, sowie Gründungsmitglied und Vorsitzender der ARGE Fachpflege in der ÖGARI, anlässlich des Internationalen Tages der Pflege, der am 12. Mai jährlich zum Gedenken an Florence Nightingale, der Begründerin der modernen Krankenpflege, stattfindet.

ÖGARI: Gemeinsames verbindet

In Österreich sind derzeit rund 70.000 Pflegekräfte in den landesweit insgesamt 264 Krankenhäusern beschäftigt.[1] Bis 2030 ist laut Pflegepersonal-Bedarfsprognose der Gesundheit Österreich GmbH aus dem Jahr 2019 (Gesundheit Österreich GmbH, 2019) landesweit von einem zusätzlichen Pflegepersonalbedarf in Höhe von 75.700 Vollzeitäquivalenten (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen [DGKP], Pflegefachassistenz [PFA] und Pflegeassistenz [PA]) auszugehen.[2]

Zudem ist in der Anästhesie und Intensivmedizin der technische Fortschritt deutlich größer als in anderen Bereichen der Patientenversorgung. Dies bedeutet für den Arbeitsalltag ständige neue Herausforderungen. Medizinische und pflegerische Leistungen im Anästhesie- und Intensivbereich sind hochspezialisiert und bedürfen daher einer speziellen Einschulungsphase sowie einer regelmäßigen Fortbildung. Dies ist von besonderer Bedeutung, geht es doch um die Pflege von schwerstkranken Patienten.

»Angesichts all dieser Voraussetzungen ist es immer wieder wichtig, angehenden wie langjährigen Kolleg:innen der Pflege zu vermitteln, wie wir Intensivmediziner:innen deren Engagement und Arbeit schätzen. Dementsprechend hat die ÖGARI bereits vor mehr als drei Jahren Diplompflegekräfte aus dem Fachgebiet der Anästhesie und Intensivmedizin als Mitglieder in die ÖGARI aufgenommen.«, erklärt Univ.-Prof. Dr. Christoph Hörmann, Präsident der ÖGARI, Primarius der Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin am Universitätsklinikum St. Pölten.

Gemeinsame Ziele und Aufgaben sind klar erkennbar

»Im Klinikalltag arbeiten Ärzte und Pflegekräfte sowohl in der anästhesiologischen als auch intensivmedizinischen Betreuung der Patienten seit vielen Jahren gemeinsam als Team zusammen. Ziel der ARGE Fachpflege als Teil der ÖGARI ist es, in gemeinsamen Projekten die Zusammenarbeit im Team und damit die Qualität der Patientenversorgung stetig zu verbessern und für neue Herausforderungen bereit zu sein. Gerade in einem interdisziplinären Fach wie der Anästhesie und Intensivmedizin ist die Wertschätzung und der Konsens wesentlich.« führt der Präsident der ÖGARI, Professor Christoph Hörmann weiter aus. Ein zusätzlicher positiver Aspekt in dieser Zusammenarbeit ist die Erweiterung des Netzwerkes mit den fachspezifischen Berufsverbänden und Bundesarbeitsgemeinschaften des Pflegeberufes.

Demographische Entwicklung erfordert innovative Konzepte in Medizin und Pflege

Die viel zitierte demographische Entwicklung in den kommenden Jahren führt vor allem zu neuen intensiven Anforderungen in fast allen Gesundheitsbereichen, so auch in allen Pflegebereichen.

Schon jetzt ist der Pflegebedarf enorm, mit der Entwicklung hin zu einer älteren Gesellschaft. Anstehende Pensionierungswellen bei den Pflegekräften weisen deutlich darauf hin, wie wichtig eine entsprechende Zukunftsplanung für den Pflegebereich ist. Wertschätzung und neue Arbeitszeitmodelle sind aber nicht nur für Pflegekräfte wesentlich, sondern für alle Teammitglieder in der Intensivmedizin wie anderswo im Krankenhaus. Menschen, die sich für einen Beruf im Gesundheitsbereich, so auch für die Gesundheits- und Krankenpflege, entschieden haben, haben zumeist ein gemeinsames Ziel: Menschen mit physischen und psychischen Defiziten beizustehen und ihnen das Gefühl der Kompetenz und Geborgenheit zu vermitteln.

»Das hat sich auch in all den Jahren nicht verändert. In der Gesundheits- und Krankenpflege braucht es ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Idealismus, dazu eine große Portion Teamfähigkeit und Flexibilität. Gerade junge Menschen, vor allem Jene, die sich in der Berufsfindungsphase befinden, sind oftmals sehr wissensdurstig und schätzen die Möglichkeit der Ausbildung sehr. Daher soll dieser Tätigkeitsbereich mit der Aussicht auf etlichen Veränderungsmöglichkeiten forciert nähergebracht werden. Ein großes Ziel wäre es, wenn sich Unentschlossene für diesen wunderbaren Beruf entscheiden können.«, so Robert Planko und weist darauf hin, dass der Wert der Pflege an Krankenhäusern wie in externen Einrichtungen nicht nur am Tag der Pflege hochgehalten werden muss!

