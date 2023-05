Unterstützung beim Deutschlernen. Stadt Wien baut das Angebot für neu Zugewanderte aus EU-Ländern aus

Wien (OTS) - Die Stadt Wien hat den Wiener Sprachgutschein neu ausgerichtet und fördert nun auch das Deutschlernen für EU-Zuwander*innen in der gleichen Höhe wie für Menschen ausDrittstaaten.

Die Zuwanderung nach Wien ist in den letzten Jahren stark von Menschen aus den EU-Ländern geprägt. Mehr als die Hälfte der jährlichen Zuwander*innen kommt aus EU-Ländern. Darunter sind viele gut ausgebildete Fachkräfte. Über 60 Prozent dieser Menschen haben einen höheren Bildungsabschluss.



"Diese Menschen bringen wertvolle Kompetenzen mit und sind für den Wiener Arbeitsmarkt von großer Bedeutung", so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. "Wir wollen allen neu Zugewanderten den Start in Wien erleichtern und sie bestmöglich dabei unterstützen, sich in unserer Stadt zurechtzufinden. Dazu gehört auch, dass sie schnell Deutsch lernen und sich in ihrer neuen Heimat verständigen können."



Denn Wien sieht sich auch in Zukunft mit einem Fachkräfte-Mangel konfrontiert. Um diesem entgegenzuwirken, ist es wichtig, neu Zugewanderte schnell und effektiv in den Arbeitsmarkt zu integrieren. "Das Begleitprogramm StartWien bietet hier eine ideale Unterstützung", betont Wiederkehr.



Das Programm StartWien der Abteilung Integration und Diversität umfasst nicht nur den Wiener Sprachgutschein, sondern auch individuelle Beratungstermine und kostenlose Informationsveranstaltungen (Info-Module). Den Wiener Sprachgutschein in der Höhe von 150 Euro können neuZugewanderte bei zertifizierten Deutschkursanbieter*innen einlösen. Gültig ist der Sprachgutschein, wenn der*die Inhaber*in die Teilnahme an einem Info-Modul von StartWien nachweisen kann.



Auf der modernisierten StartWien Website start.wien.gv.atstehen neben Informationen und Terminen auch Erklär-Videos zu verschiedenen Themen bereit, darunter Bildung und Aufenthaltsrecht. Kurz und anschaulich werden hier zum Beispiel die Integrationsvereinbarung oder die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften erklärt. In den kommenden Monaten wird das Angebot um weitere Videos zu den Themen Gesundheit und Arbeit erweitert.

